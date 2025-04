俳優の吹越満さんと俳優で映画監督の広田レオナさんの長女で、俳優の咲耶(さくや)さんが、自身のインスタグラムで、25歳の誕生日を報告しました。



【写真を見る】【吹越満 & 広田レオナの長女】 咲耶さん 25歳の誕生日を報告 「年齢の割に、若く見えると思いませんか? 今日25歳になりました」



咲耶さんは、「Looking young for my age, don't you think?I turned 25 today(年齢の割に若く見えると思いませんか?今日25歳になりました)」と投稿。







投稿された写真には、咲耶さんがキャップをかぶり、ラフなアウターにスカート、白のニーハイソックスと黒のブーツを合わせたファッションで、左手ににスマートフォンを持ち、右手にバッグをもってポーズをとっています。





この投稿に、「さくやかわいすぎ!!」「はっっっ!!舌ぺろショットがあるっっ!!」「とても25歳には見えないです、若すぎます、本当におめでと」などの声が寄せられています。







咲耶さんは、2000年4月11日生まれ東京都出身。身長は151cm、趣味はDJ, 散歩、特技は文豪。

TBS金曜ドラマ「笑うマトリョーシカ」、日本テレビ深夜ドラマ・シンドラ「君が死ぬまであと100日」に出演。2025年公開予定の映画「粛々のモリ」に出演、準主役を務めます。







