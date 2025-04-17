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＜YATSUI FESTIVAL! 2025＞日程：2025年6月21日（土）、6月22日（日）開場/開演（両日）：11:30会場 : Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest 5F / Spotify O-nest 6F / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / club asia / LOFT9 shibuya / WOMBLIVEWEB視聴プラットフォーム：後日公開予定主催 : やついいちろう制作：シブヤテレビジョン / トゥインクルコーポレーション / SALMONSKY / ディスクガレージ協力：株式会社イープラス / ビクターエンタテインメント株式会社 / 中京テレビ放送株式会社 / duo MUSIC EXCHANGE / Culture of Asia / LOFT9 Shibuya / (株)フォーム / 株式会社Spincoaster【チケット情報】販売プレイガイド : イープラス https://eplus.jp/yatsuifes/ （スマートフォン・PC）◇先着先行チケット ◇ 販売期間 2月13日(木)12:00〜5月21日(水)23:59◆2日通しチケット \16,000(税込・各日D別)◆6月21日(土) 通常チケット \8,800(税込・D別)◆6月22日(日) 通常チケット \8,800(税込・D別)◆6月21日(土) VIPチケット \35,000(税込・D別) ※数量限定販売◆6月22日(日) VIPチケット \35,000(税込・D別) ※数量限定販売◆6月21日(土) U-20チケット \5,000(税込・D別) ※数量限定販売◆6月22日(日) U-20チケット \5,000(税込・D別) ※数量限定販売※VIPチケット特典は、O-EAST/O-WEST/duo music exchangeの3会場の2階テラス席へのご案内（※最前エリアではありません）、他会場では入場規制時に優先的にお待ちいただけるファストパスが発行されます。やついフェスTシャツ付 (当日会場にてお渡し)※別途5月頃に2Fテラス席(アーティスト毎入れ替え制)の販売を予定しております。こちらは入場チケットは必須となります。オフィシャルのアナウンスをお待ちください。※U-20チケットは当日受付にて身分証明書の提示が必須となります。6/15時点での20歳以下の年齢（6/15時点で21歳はNG）が対象となりますのでご注意ください。