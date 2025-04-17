＜YATSUI FESTIVAL! 2025＞第五弾出演者を71組発表
お笑いコンビ「エレキコミック」のやついいちろうが主催する音楽とお笑いのエンタテインメントフェス＜YATSUI FESTIVAL! 2025＞が、今年も2025年6月21日（土）・6月22日（日）開催される。
第五弾発表では、71組の出演者が追加された（合計201組）。先着先行チケットは絶賛発売中だ。
また、インディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行う「Eggs」とコラボレーションしたオーディションは、フィジカルライブ審査まで進行し、いよいよ来週発表される。
【第五弾出演者発表】 71組
秋山竜次(ロバート)/Shiggy Jr. / 大沢樹生 / エレキコミック / エレ片劇団 / ウエストランド / ナイツ / 三四郎/ マキタスポーツ / ばってん少女隊 / STU48 / ExWHYZ / Appare! / Mom / ゆうらん船（acoustic set） / ライトガールズ / アイデンティティ / ビックスモールン / ゴンゾー /ukka / #ババババンビ / 東京女子流 / クマリデパート / ザ・シスターズハイ / 水平線 / Lucie, Too / 三拍子 / サスペンダーズ / 紺野ぶるまナナフシギ / ラフ×ラフ / CYNHN / カラフルスクリーム / かすみ草とステラ / #よーよーよー / lyrical school / Task have Fun / ドラマチックレコード / #Mooove! / りんご娘 / ジョナゴールド / Toi Toi Toi / レッスン祐輝 / ちびシャトル / エンジンコータロー / コデラ戯言 / 倉本くらんち / レモンコマドリ梶原 / ガロイン / ムフロンズ / ミヤケ隊 / 春の思いで / バニーぴょん吉郎 / 島内というもの / たなしゅう / 爆烈Q / 無明院タク / みちばたコンサート / ゆきけむり / 仙水 / ポルコ / 大豆デンキュー / ホシカワ / ウフフワッハッハ / シロたろし / きみがすきだよ / 黒子タクシー / 村山武蔵 / パーツイシバ / ボギーと奥村門土（モンドくん） / 里星来
【出演者日割り】 6月21日（土）103組
DJ やついいちろう / iVy / 青色1号 / ExWHYZ / ウエストランド / 宇宙ネコ子(BAND SET) / ukka / ウフフワッハッハ / AIR-CON BOOM BOOM ONESAN / STU48 / エレキコミック / エンジンコータロー / 鬼ヶ島 / Khaki / 柏木ひなた / ガッポリ建設 / 桂正和 / 香呑 / カラフルスクリーム / カルモニカ from Calmera / ガロイン / きみがすきだよ / キュウソネコカミ / 倉本くらんち / kurayamisaka / 栗コーダー&ビューティフルハミングバード / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / コデラ戯言 / " / 紺野ぶるま" / ザ・シスターズハイ / the bercedes menz / sidenerds / ザ・ギース / 佐々木優太 / the dadadadys / サニーデイ・サービス / 挫・人間 / 三四郎 / 三拍子 / JIGDRESS / 時速36km / 十九人 / SHO-SENSEI!! / 水平線 / CYNHN / SUSHIBOYS / 高城れに / 田中俊行 / ちびシャトル / チャパティ / チャンス大城 / 鉄火 / TENDOUJI / 東京女子流 / 都市ボーイズ / トップシークレットマン / toddle / ドミコ / Trooper Salute / ナイツ / 七尾旅人 / 新浜レオン / にゃんこスター / ネコニスズ / NOT WONK / ばってん少女隊 / #ババババンビ / 春の思いで / PK shampoo / 深津さくら / フジファブリック 加藤慎一 / PEDRO / Helsinki Lambda Club / ホシカワ / POLYSICS / 街裏ぴんく / 松嶋初音 / 丸山ゴンザレス / ミヤケ隊 / ムフロンズ / 村山武蔵 / mekakushe / モーモールルギャバン / もりせいじゅ / 夜馬裕 / ゆうらん船（acoustic set） / 雪国 / ゆってぃ / yubiori / #よーよーよー / 吉田悠軌 / ライトガールズ / ラブレターズ / 里星来 / lyrical school / lilbesh ramko / Lucie, Too / ルサンチマン / レッスン祐輝 / レモンコマドリ梶原 / 浪漫革命 / ワンダフルボーイズ
【出演者日割り】 6月22日（日）104組
DJ やついいちろう / アイデンティティ / 青木さやか / 秋山璃月 / 秋山竜次(ロバート) / 阿佐ヶ谷姉妹 / Appare! / ぁみ / ALI / いつもここから / 171 / 井上園子 / 伊山亮吉 / えびしゃ / エレ片 / エレ片劇団 / えんぷてい / 大沢樹生 / 岡林風穂withサポート / お見送り芸人しんいち / 小山田壮平Band / かすみ草とステラ / 鹿目凛 / カルモニカ from Calmera / 鬼頭哲(渋さ知らズ) / 工藤祐次郎 / クマイルス / クマリデパート / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / Cody・Lee(李) / ゴリけん / ゴリラ祭ーズ / ゴンゾー / 今夜も星が綺麗 / the myeahns / 在日ファンク / 佐々木優太 / サスペンダーズ / サツマカワRPG / Sundae May Club / Shiggy Jr. / シティホテル3号室 / 島内というもの / ジョナゴールド / シロたろし / 水中、それは苦しい / ズーカラデル / 超右腕 / SPARTA LOCALS / " / 仙水" / 曽我部恵一 / 大豆デンキュー / Task have Fun / 田中貴(サニーデイ・サービス) / たなしゅう / 玉置標本 / DJ響 / テレビ大陸音頭 / Toi Toi Toi / どくさいスイッチ企画 / ドラマチックレコード / トリプルファイヤー / ナナフシギ / 虹の黄昏 / NONA REEVES / 野口文 / パーツイシバ / ハク。 / 爆烈Q / ハシリコミーズ / 花澤香菜(Band Set) / バニーぴょん吉郎 / 原昌和（the band apart） / 春とヒコーキ / ビックスモールン / フー・ドゥ・ユー・ラブ / フラワーカンパニーズ / ベランダ / Homecomings / ボギーと奥村門土（モンドくん） / 黒子タクシー / ポルコ / マキタスポーツ / 松嶋初音 / 眞名子新（Band Set） / Mom / 眉村ちあき / みちばたコンサート / 民謡クルセイダーズ / #Mooove! / 無明院タク / 村山武蔵 / MONO NO AWARE / 山二つ / 幽体コミュニケーションズ / ゆきけむり / 吉澤嘉代子 / ラッキーオールドサン(Band Set) / ラフ×ラフ / ラブリーサマーちゃん / りんご娘 / 渡部真一(渋さ知らズ) / わらふぢなるお
※Apsu Shuseiは都合によりキャンセルとなりました。
●やついいちろう コメント
やついフェス2025！
第五弾アーティスト71組が発表になりました！
これで出演者は200組を超えました。
今回アイドルの皆さんが一気に発表になっています。
まさにやついフェスという感じになっています！
そしてやついフェスオーディションも終了しました。出演バンドは近日発表しますが、今回は311組ものエントリーがありました。
たくさんのエントリー本当にありがとうございます！
やついフェスに出たいと思ってくださるアーティストさんがこんなにいてくれて嬉しいです。
今回惜しくも出演を逃したアーティストの皆さん、本当は全員出て頂きたいところですが、叶わずすいません。
今後はもっと拡大してより沢山の方に出てもらえるフェスにしていきたいと思います！
やついフェスも2ヶ月後に近づき、アーティスト発表も次が最後になります。
年に一度の渋谷のお祭りに是非遊びに来てください！！
きっと新しい好きが見つかると思います！
では！
やついいちろう
扉絵
イラストレーション：我喜屋位瑳務 / トータルアートディレクション：太田雄介
ライブ・イベント情報
日程：2025年6月21日（土）、6月22日（日）
開場/開演（両日）：11:30
会場 : Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest 5F / Spotify O-nest 6F / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / club asia / LOFT9 shibuya / WOMBLIVEWEB
視聴プラットフォーム：後日公開予定
主催 : やついいちろう
制作：シブヤテレビジョン / トゥインクルコーポレーション / SALMONSKY / ディスクガレージ
協力：株式会社イープラス / ビクターエンタテインメント株式会社 / 中京テレビ放送株式会社 / duo MUSIC EXCHANGE / Culture of Asia / LOFT9 Shibuya / (株)フォーム / 株式会社Spincoaster
【チケット情報】
販売プレイガイド : イープラス https://eplus.jp/yatsuifes/ （スマートフォン・PC）
◇先着先行チケット ◇ 販売期間 2月13日(木)12:00〜5月21日(水)23:59
◆2日通しチケット \16,000(税込・各日D別)
◆6月21日(土) 通常チケット \8,800(税込・D別)
◆6月22日(日) 通常チケット \8,800(税込・D別)
◆6月21日(土) VIPチケット \35,000(税込・D別) ※数量限定販売
◆6月22日(日) VIPチケット \35,000(税込・D別) ※数量限定販売
◆6月21日(土) U-20チケット \5,000(税込・D別) ※数量限定販売
◆6月22日(日) U-20チケット \5,000(税込・D別) ※数量限定販売
※VIPチケット特典は、O-EAST/O-WEST/duo music exchangeの3会場の2階テラス席へのご案内（※最前エリアではありません）、他会場では入場規制時に優先的にお待ちいただけるファストパスが発行されます。やついフェスTシャツ付 (当日会場にてお渡し)
※別途5月頃に2Fテラス席(アーティスト毎入れ替え制)の販売を予定しております。こちらは入場チケットは必須となります。オフィシャルのアナウンスをお待ちください。
※U-20チケットは当日受付にて身分証明書の提示が必須となります。6/15時点での20歳以下の年齢（6/15時点で21歳はNG）が対象となりますのでご注意ください。