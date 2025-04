ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2025年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年4月も、セガプライズからキュートな「ミニオン」グッズが続々登場!

「ボブ」と「ティム」がお互いの衣装を着たマスコットやぬいぐるみなど、全3種類のグッズがラインナップされます。

ミニオン マスコット コミカル表情

投入時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約8×8×10cm

種類:全4種(うるうる、しあわせ、こまった、ぷんぷん)

絵文字のようにコミカルな表情がかわいらしい「ミニオン」のマスコット。

ピンクのほっぺも愛らしい4種類がラインナップされます☆

ミニオン マスコット“ボブ&ティム” まねっこコスチュームVer.

投入時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約8×8×10cm

種類:全4種(ボブ(ティム着ぐるみ、バナナ着ぐるみ)、ティム(バナナ着ぐるみ、オーバーオール))

「ボブ」と「ティム」のキュートなマスコット!

バナナになりきったり、お互いの衣装を着ているリンクコーデに注目です。

ミニオン Lぬいぐるみ“ボブ&ティム” まねっこコスチュームVer.

投入時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約16×16×28cm

種類:全2種(ボブ、ティム)

「ボブ」と「ティム」が、お互いの衣装を着てなりきり!

もこもこ生地がポイントの、「ボブ」と「ティム」両方揃えたくなるぬいぐるみです。

「ミニオン」たちをデザインしたマスコットとぬいぐるみ。

2025年4月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

