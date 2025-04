YOSHIKI、米『TIME』誌「世界で最も影響力のある100人（TIME100）」に選出

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■日本人ミュージシャンとして史上初の快挙!「絶対的な存在。その輝きは国境もジャンルも超えるアーティスト」と賛辞

YOSHIKIが、国際的なニュース誌『TIME』による「TIME100(世界で最も影響力のある100人)」2025年版に選出され「まさに絶対的な存在。その輝きは国境もジャンルも超えるアーティスト」と賛辞が贈られた。日本人ミュージシャンとしては史上初の快挙となる。

YOSHIKIは、作曲家、ドラマー、ピアニスト、ファッションアイコン、そしてX JAPANのリーダーとして、キャリアを通じて常にジャンルと国境を超えて活躍してきた。近年では、米マディソン・スクエア・ガーデン、英ウェンブリー・アリーナ、そして、米カーネギーホールで単独クラシックコンサートを行い、ロックとクラシックで世界の3大殿堂をアジア人として制覇するという偉業を達成。ハリウッド映画監督デビュー作となる映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』を発表、世界各都市でプレミア上映された。またラグジュアリーファッションブランド 「MAISON YOSHIKI PARIS」を展開し、ミラノおよびパリ・ファッションウィークで大きな話題を呼んだ。2023年には、ハリウッドを象徴するTCLチャイニーズ・シアター(ロサンゼルス)にて、日本人アーティストとして、約100年の歴史を誇るセレモニーにおいて初めて自身の手形・足形を刻印した。

『TIME』では、その生き方や影響力が象徴的存在として評価される「Icons(アイコン)」部門において、YOSHIKIを選出。公式ページでは、YOSHIKIの親友でもあるニコール・シャージンガーがYOSHIKIを「まさに絶対的な存在。その輝きは国境もジャンルも超えるアーティスト」と賛辞を寄せ、「ジャンルも文化も超える芸術家、その音楽には深い感情が込められており、真のレジェンド。その影響力は世界中に響き渡っています」と絶賛。

さらに、2025年1月にロサンゼルスで起きた山火事の被災者支援として約7,700万円を寄付したことにも触れ、「芸術性と同じくらい、彼の優しさも称賛されるべきだ。YOSHIKIは、時代を超えて人々にインスピレーションを与える存在です」と紹介されている。

YOSHIKIは国際的な慈善活動家としても知られており、自身の米国非営利公益法人 501(c)(3)「YOSHIKI FOUNDATION AMERICA」を通じて、長年、日本を含む世界各地の災害救援、人道支援、医療分野への寄付など、多大な貢献を続けている。

今回のTIME100には、YOSHIKIのほかに日本からはアーティストの奈良美智 、俳優の真田広之が選出され、世界からは、Meta創業者/CEOのマーク・ザッカーバーグ、世界保健機関(WHO)事務局長のテドロス・アダノム・ゲブレイェスス、シンガーソングライターのエド・シーラン、女優のスカーレット・ヨハンソン、現アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプ、実業家/Tesla・SpaceX CEOのイーロン・マスク、など、各界の著名人が名を連ねている。

