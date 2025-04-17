TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µþÅÔÂç³Ø¤Ï¡¢iPSºÙË¦¤«¤éºî¤Ã¤¿ºÙË¦¤ò¥Ñ¡¼¥­¥ó¥½¥óÉÂ´µ¼Ô¤Ë°Ü¿¢¤·¡¢°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÂç³ØiPSºÙË¦¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£

ÆñÉÂ¥Ñ¡¼¥­¥ó¥½¥óÉÂ¤ÏÇ¾Æâ¤Ç¾ðÊóÅÁÃ£¤òÃ´¤¦¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡×¤òºî¤ê½Ð¤¹ºÙË¦¤¬¸º¤ê¡¢¼êÂ­¤¬¤Õ¤ë¤¨¤¿¤êÂÎ¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆñÉÂ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏiPSºÙË¦¤«¤é¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡×¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëºÙË¦¤òºî¤ê¡¢´µ¼Ô7¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤Ë°Ü¿¢¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤Ë±¿Æ°µ¡Ç½¤Ê¤É¤Î²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¡¢°ÂÁ´À­¤ÈÍ­¸úÀ­¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µþÅÔÂç³ØiPSºÙË¦¸¦µæ½ê¡¡¹â¶¶½ß ¶µ¼ø
¡Ö¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï1Æü¤âÁá¤¯´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¼£ÎÅ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×

º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¾ò·ï¡¦´ü¸ÂÉÕ¤­¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£¸³¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£