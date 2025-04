【ウィッチャー4】 発売時期・価格:未定

CD PROJEKT REDは4月17日、オープンワールドRPG「ウィッチャー4」に関する注意喚起を行なった。

2024年12月に正式発表された「ウィッチャー」シリーズ最新作となる「ウィッチャー4」。2025年4月時点で発売時期や価格のみならず、プラットフォームも明かされていない状態にも関わらず、CD PROJEKT RED Japan公式Xは「『ウィッチャー4』のベータテストに招待されたというお声を複数確認した」と明かした。

現時点で「ウィッチャー4」のベータテストへの招待は行なわれておらず、CD PROJEKT RED Japanはこのような偽DMや偽メールについて現在対処中とコメント。加えて、該当するDMやメールを受け取った場合はプラットフォーム上の通報機能を使い通報するよう呼びかけた。今後ベータテストを行なう場合は公式SNSやWebサイトで告知するとしている。

【ご注意ください🚨】「『ウィッチャー4』のベータテストに招待された」というお声を複数確認していますが、そのような招待は行なっていません。現在対処中ですが、当該DMやメールなどを受け取った場合は、プラットフォーム上の通報機能を使い通報してください。… - CD PROJEKT RED Japan (@CDPRJP) April 16, 2025

