BTS・JIN、2ndアルバム『Echo』のトラックリスト公開

■タイトル曲「Don’t Say You Love Me」は、恋人との関係が崩れていく状況でも、互いを簡単には手放せない愛の二面性を歌ったナンバー

BTS・JINが、4月17日0時、BTS公式SNSを通じて2ndアルバム『Echo』のトラックリストを公開した。

今回のアルバムにはタイトル曲「Don’t Say You Love Me」をはじめ、「Nothing Without Your Love」「Loser (feat. YENA)」「Rope It」「With the Clouds」「Background」「To Me, Today」の7曲が収録されている。

タイトル曲「Don’t Say You Love Me」は恋人との関係が崩れていく状況でも、愛のためにお互いを簡単に手放せない愛の二面性を歌った曲。2番目のトラック「Nothing Without Your Love」は相手の愛がなければ自分は何者でもないという真心を込めたメッセージを伝える。

3番目のトラック「Loser (feat. YENA)」は、時にはラブラブで、時には習慣のように言い争ってしまうカップルを描いた楽曲。この曲は、ユニークな魅力を持つソロアーティストのYENA(チェ・イェナ)が、JINと息を合わせ、新鮮なケミストリーを見せる予定だ。

4番目のトラック「Rope It」は目標を達成するためには、選択だけでなく、果敢にあきらめることも必要だということを愉快でエネルギッシュに歌うナンバー。5番目のトラック「With the Clouds」は自分のすべてを包み込んでくれた友達である「雲」と一緒に旅をしたいという、童話のような心をテーマにしている。

6番目のトラック「Background」は「僕は過去になったが、僕の愛はまだその人を待っている」という切ない感情を描いた一曲。最後のトラック「To Me, Today」は現在に忠実で、二度と戻ってはこない「今日の僕」に捧げる曲だ。

JINは「Nothing Without Your Love」「Loser (feat. YENA)」「Rope It」「With the Clouds」などアルバムに収録されたほとんどの曲の作詞に参加。ソロアーティストとしての力量を示すと同時に、JINの真心が込められたアルバムに仕上がっている。

誰もが共感できる、人生の様々な瞬間を自分の目線でとらえ、その感想を淡々と、時にはウィットに富んだ音楽に仕上げたJIN。バンドサウンドをベースにしたJINの多彩な声に出会える2ndアルバム『Echo』は、5月16日13時にリリースとなる(※韓国発売日)。

なおJINは、4月22日~24日に、新アルバムの雰囲気を感じられる3つのバージョンのコンセプトフォトを順次公開予定。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2025.05.20 ON SALE ※日本発売日

ALBUM『Echo』

※韓国発売日:5月16日

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/