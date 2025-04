ChatGPTなどを開発するOpenAIが、AIコーディングツールを開発するスタートアップ「Windsurf」を約30億ドル(約4280億円)で買収する協議を進めていることが報じられています。OpenAI Said to Be In Talks to Buy Windsurf for About $3 Billion - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-16/openai-said-to-be-in-talks-to-buy-windsurf-for-about-3-billion

Report: OpenAI in Talks to Acquire AI Coding Tool Windsurfhttps://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2025/report-openai-in-talks-to-acquire-ai-powered-coding-tool-windsurf/OpenAI in talks to pay about $3 billion to acquire startup Windsurfhttps://www.cnbc.com/2025/04/16/openai-in-talks-to-pay-about-3-billion-to-acquire-startup-windsurf.htmlOpenAI is reportedly in talks to buy Windsurf for $3B, with news expected later this week | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/04/16/openai-is-reportedly-in-talks-to-buy-codeium-for-3b-with-news-expected-later-this-week/開発者のヴァルン・モハン氏らは2021年に、AIコーディングツールを開発する「Codeium」を設立。その後「Windsurf」に社名を変更しています。海外メディアのTechCrunchによると、Windsurfの年間経常収益(ARR)は約4000万ドル(約57億円)にのぼるとのこと。また、これまでにGreenoaks CapitalやGeneral Catalyst、Founders Fundなどのベンチャーキャピタルから総額2億4300万ドル(約340億円)を調達しているほか、2025年2月には評価額が28億5000万ドル(約4000億円)に達したことも報じられています。そんなWindsurfに対し、OpenAIが約30億ドルでの買収を持ちかけていることが報じられています。もしもこの取引が成立すれば、OpenAIにとってこれまでで最大の買収になるとのこと。なお、OpenAIならびにWindsurfは買収に向けた協議について明らかにしていませんが、OpenAIの最高製品責任者であるケヴィン・ウェイル氏は2025年4月16日にWindsurfを絶賛する動画を投稿しています。OpenAI CPO shouts out Windsurf! #shorts #coding #vibecoding #chatgpt #openai - YouTube海外メディアのBloombergは「Windsurfの買収が成立した場合、OpenAIはAIを用いたコーディングアシスタント市場での激化する競争に対処できるようになる可能性があります」「OpenAIはAnthropicやMicrosoftなどの企業とより直接的に競争することになります」と語りました。