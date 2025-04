私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第26回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)にフィーチャー。今回は、ルイ・ヴィトン 2025 メンズ スプリング・コレクションを写真家・笠原秀信がファレル・ウィリアムスによる自身の音楽的共感覚から着想を得たコレクションをテーマに「80年代-90年代前半のHIP HOP」をテーマに「LOUIS VUITTON × OLD SCHOOL」を表現するストーリーをお送りします。

Our Fashion Story

vol.26



LOUIS VUITTON

×

OLD SCHOOL



Our Fashion Story_vol.26 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEジャケット 57万7,500円シャツ 31万6,800円パンツ 27万7,200円ソックス 4万2,900円シューズ 11万5,500円ブルゾン 63万2,500円シャツ 27万7,200円パンツ 参考商品シューズ 11万5,500円ジャケット 53万4,600円シャツ 18万8,100円パンツ 27万7,200円ソックス 4万2,900円シューズ 11万5,500円掲載アイテムのお問い合わせ:ルイ・ヴィトン クライアントサービスTEL 0120-00-1854www.louisvuitton.com《Our Fashion Story vol.26:Staff Credit》Photographs : Hidenobu KasaharaHair & Make-up : Chiharu YadaModel : TAROArt direction & Styling : Hidenobu Kasahara