マーベル・ドラマ「デアデビル:ボーン・アゲイン」シーズン2が2026年3月に米配信となることがわかった。シーズン1でショウランナーを務めたダリオ・スカルダパンが、自身のSNSを通じて発表した。

別プラットフォームであるで展開された旧シリーズをマーベル・スタジオが引き継いだ異例の復活シリーズ「ボーン・アゲイン」は、シーズン1最終話となる第9話「地獄行き」が2025年4月16日より配信され、区切りとなった。当初は全18話で構成されていたが、製作途中に全面刷新され2シーズンに分割された経緯がある。シーズン2はスカルダパンがシーズン1のビジョンを基盤にしつつ、ゼロから新たに構築し直した。

シーズン1のフィナーレを送り届けたスカルダパンは、「全てはこのためにあった……シーズン1を終えて、さまざまな感情が入り混じっています」とInstagramに感慨深く記した。「キャストやクルー、そして信じてくれて、わがまま言わせてくれたスタジオの皆さんにも大感謝」と関係者に謝辞を述べながら、「そうです。シーズン2は2026年3月です」と告知した。

シーズン2はすでに撮影が開始されている。ネットでは現場写真のリークも出回っているので注意。デアデビル/マット・マードック役のチャーリー・コックス、キングピン/ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオはシーズン2撮影セットから公式ビデオメッセージを投稿している。

This is just the beginning.