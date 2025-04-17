À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¡¡°ìÎ§¸½¶âµëÉÕ¤òÃÇÇ°¤¹¤ëÊý¿Ë¸Ç¤á¤ë¡¡Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇµá¤á¤ëÀ¼º¬¶¯¤¤
À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬¡¢Êª²Á¹â¤ä´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±¤Ë°ìÎ§¤Ç¸½¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÇÇ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¹ñÌ±¤Ë°ìÎ§3Ëü±ß¤«¤é5Ëü±ß¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Ï10Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤ÏÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤Îºâ¸»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¯¸¢´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤ËÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸½¶âµëÉÕ¤òÃÇÇ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Í¿ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£