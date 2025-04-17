Ä¹ºê¸©Î©³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤«¤éÄ§¼ý¤Î¡Ö»äÈñ²ñ·×¡×¡¢20¹»¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ½èÍý
¡¡Ä¹ºê¸©´Æºº°Ñ°÷¤Ï2024Ç¯ÅÙ¸åÈ¾¤ÎÄê´ü´Æºº·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¸©Î©³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÄ§¼ý¤¹¤ë¡Ö»äÈñ²ñ·×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÆººÂÐ¾Ý¤Î20¹»Á´¤Æ¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤»öÌ³½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸©¶µ°Ñ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»äÈñ²ñ·×¤Ï¡¢¸øÈñÉéÃ´¤¹¤ë¶µ¿¦°÷¿Í·ïÈñ¤ä³Ø¹»¤Î»ÜÀß´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡¢Éô³èÆ°¤äPTA¡¢¼þÇ¯¹Ô»ö¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤òÀ¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¸øÈñ¤Ë½à¤¸¤¿Å¬Àµ¤Ê²ñ·×½èÍý¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´ÆººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿20¹»¤Î249²ñ·×¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯ÅÙ·è»»¤Ç·×4²¯5832Ëü±ß¤Î¾êÍ¾¶â¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¤Ë·«¤ê±Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â´¶ÈÀ¸¤ÎÉéÃ´Ê¬¤òºß¹»À¸¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10¹»27²ñ·×¤Ç¤Ï500Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾êÍ¾¶â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Éô³èÆ°¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ä¡¢¼þÇ¯¹Ô»ö¤Ê¤ÉÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿³Û¤Î¸½¶âÊÝÍ¤Ï²£ÎÎ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍ¶È¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´Æºº°Ñ°÷¤Ï¡ÖÉ¬Í×°Ê¾å¤Î¾êÍ¾¶â¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6¹»16²ñ·×¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸Ä¡¹¤Î²ñ·×´Ö¤Ç»ñ¶â°ÜÆ°¤ò¹Ô¤¤¡ÖÌÜÅª³°»ÈÍÑ¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë»öÎã¤ä¡¢10¹»¤Ç»ÜÀß´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¸øÈñ¤ÇÏÅ¤¦¤Ù¤·ÐÈñ¤ò»äÈñ²ñ·×¤«¤é»Ù½Ð¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»äÈñ²ñ·×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ó½É¼Ë¤Î²ñ·×¤ä½¤³ØÎ¹¹ÔÀÑÎ©¶â¤Ê¤É¤«¤é6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·×Ìó469Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤Ê¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÉÛÃ«¿¿´ð¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ÖÎîº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¶âÂ°²Ã¹©,
»×¤¤¤ä¤ê,
¹©¾ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÀÅ²¬,
¿ÀÆàÀî