ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¥»¥¯¥Ï¥éÊóÆ»¤Ë»ä¸«¡Ö¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡×
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê63¡Ë¤ÎÉ×¤Ç°å»Õ¡¢ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ÈÂ²¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÊóÆ»¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢10ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤¬¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÀË½ÎÏ¤òÇ§Äê¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤¢¤ë¡Ö½ÅÍ×¤ÊÎà»÷»ö°Æ¡ã2¡ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¡£½÷À¼Ò°÷¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡ÖÍÎÏ¤ÊÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤È²ñ¿©¤·¡¢ÅÓÃæ¤«¤é2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡ÖÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤Ï²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½÷À¤Ï´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¡ÖÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤¬ÀÐ¶¶¤À¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÚ²¼»á¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎÄ¹ÃËÂç°Ý»Ö¡Ê¤¿¤¤¤·¡Ë¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÀÐ¶¶¤Î·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£Âç°Ý»Ö¤µ¤ó¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¤Í¡¢¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡£²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤ÆÍ¶¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¥«¥â¡Á¥ó¡¢¥«¥â¡Á¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÌÚ²¼»á¤â¡Ö¸À¤¤¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öµ®¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤ÊÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÁÊ¤¨¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ÊÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£¤·¤«¤â10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç°Ý»Ö¤µ¤ó¤¬¡Ö²áµî¤Î¤³¤È¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·²á¤®¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÚ²¼»á¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¤éÁ´¤¯ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¢¥¦¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï·Ð¸³¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£½÷À¤â·ù¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢Åö»þ¡£´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óº£¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤Ï16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¿¼¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤«¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö10Ç¯Í¾¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Çµ²±¤¬Û£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¡¹¤È²ñ¿©¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤æ¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê±©ÌÜ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£