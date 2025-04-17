¡È¤Þ¤À¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ä»º¡É¤Ç¤â¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×¡©ÀÇÌ³½ð¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤¿Æü¡á°ä¸À¤Î»þÅÀ¡×¤È¤·¤ÆÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤òÀÁµá¡£¡ØÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡¢¸ÍÏÇ¤¦±ù¤¬·Þ¤¨¤¿¡ÈÀÇ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡É¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÇìÉã¤Î°ä¸À¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ù¤¬»×¤¤¤¬¤±¤º»ñ»º¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¿½¹ð¤Ï»àË´¤«¤é14¥õ·î¸å¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇÌ³½ð¤ÏÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ò²Ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ù¤Ï¡ÖÁêÂ³¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï9¥õ·î¸å¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£´ü¸Â¸å¿½¹ð¤È¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Îµ¯»»ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖÃÎ¤Ã¤¿Æü¡×
ÁêÂ³ÀÇË¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤ò¡ÖÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é10¥õ·î°ÊÆâ¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¡áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤½¤ÎÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¡×¤¬´ð½àÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÉÕ¤¬ÌÀ³Î¤Ê¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡×¤È°ã¤¤¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤¿Æü¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¤À¤¤¤Ö¤ó¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¼ç´Ñ¤â±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤Î¡ÖÃÎ¤Ã¤¿Æü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤¬È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿»öÎã¡ÊÎáÏÂ5Ç¯1·î24ÆüºÛ·è¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹ðÃÙ¤ì¤ÇÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë
A¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡ÖË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ù¤ËÅÚÃÏ¤ä·úÊª¡¢¸½¶â¤Ê¤É¤ò°äÂ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤òµºÜ¤·¤¿°ä¸À¾õ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°äÂ£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºâ»º¤òÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤»¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢°äÂ£¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤ò¼õ°ä¼Ô¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢±ù¤Ï°ä¸À¤É¤ª¤ê¤Ë¤½¤ì¤é¤Î»ñ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ù¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ðµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·±ù¤Ï¡¢°äÂ£¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤äÉ¾²Á¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é14¥õ·îÌÜ¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇÌ³½ð¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¸¶Â§Åª¤Ê´ü´ÖÆâ¤Ë¿½¹ð¤¬¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ÎÉê²Ý½èÊ¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·±ù¤Ï¤³¤Î½èÊ¬¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢Î¾¼Ô¤Ï¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¼ÀÇ¼Ô¡¢ÀÇÌ³½ð¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÄ¥¤È¤Ï¡Ä
ËÜ·ï¤Ç¤ÎÁèÅÀ¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁèÅÀ¡Û
¡¡ÖÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤Ä¤ò»Ø¤¹¤Î¤«
¢±ù¤¬¿½¹ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤«
Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡ÖÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¡×¤È¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¤Î»ö¼Â¤ª¤è¤Ó¼«¸Ê¤Î¤¿¤á¤Ë°äÂ£¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤ò¤¤¤¦¤â¤Î¤È²ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤ÎÁèÅÀ¤Ï±ù¤¬¤¤¤Ä¤³¤ì¤é¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢°äÂ£¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤äÉ¾²Á¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬¡¢Ìµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¼çÄ¥
±ù¤Ï1¤ÄÌÜ¤ÎÏÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¡×¤ÏÁêÂ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿Æü¤È²ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é¼õÂ£¤¹¤ë°ä»º¤Î¶â³Û¤ª¤è¤ÓÆ±°Õ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Î°Õ¸þ³ÎÇ§¤Î½ñÌÌ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ù¤¬¤½¤Î½ñÌÌ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏA¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é9¥õ·î¸å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤³¤«¤é10¥õ·î°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ë14¥õ·îÌÜ¤Ë¤µ¤ì¤¿¿½¹ð¤Ï´ü¸ÂÆâ¿½¹ð¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÏÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°äÂ£¤µ¤ì¤ëºâ»º¤Î³ÎÄê¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤º¡¢Àµ³Î¤Ê¿½¹ð½ñ¤òºîÀ®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¸½¶â¤Ê¤ÉÇ¼ÀÇ¤Ë»È¤¨¤ë»ñ»º¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¤¤Þ¤Þ´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¹ð¤·¤Æ¤âÇ¼ÀÇ¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÌ³½ð¤Î½èÊ¬¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÇÌ³½ð¤Î¼çÄ¥
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÇÌ³½ð¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¸å´Ö¤â¤Ê¤¯±ù¤Ë°ä¸À½ñ¤Î¼Ì¤·¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÁêÂ³¤Î³«»Ï¤È¼«¿È¤¬ºâ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÃÎ¤êÆÀ¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºâ»º¤Î³ÎÄê¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤ä»ñ¶â¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤Ï¿½¹ð¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÈ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Ìµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³È½½ê¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý
¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼õ°ä¼Ô¤¬ÁêÂ³¤Î³«»Ï¤È¼«¿È¤Î¼õ°ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤Î¼Ì¤·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§Äê¡£±ù¤Î¿½¹ð¤Ï´ü¸Â¸å¿½¹ð¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°äÂ£¤µ¤ì¤ëºâ»º¤Î³ÎÄê¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤¬½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿½¹ðµÁÌ³¤Î¿½¹ð´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ÎÍú¹Ô¤òÌÈ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Ìµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÀÇÌ³½ð¤Î½èÊ¬¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´Æü¤Ë°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ°ä¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢±ù¤¬°ä¸À¤ÎÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÁêÂ³³«»Ï¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¡¹¤Î»ö¾ð¤ò´ª°Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ»º¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¶â³Û¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö²¿¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¿½¹ð¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃÎ¤ä°ä¸À¤Î¼Ì¤·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡È»þ·×¤Î¿Ë¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤È¤¡É¤È¹Í¤¨¡¢¿½¹ð¤äÇ¼ÀÇ¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶ ÁÏ
ÀÇÍý»Î