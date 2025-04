ミスタードーナツの期間限定メニューとして「シャリっとフローズン ピーチ&ミックスベリー」と「シャリっとフローズン マンゴー&パッションフルーツ」が登場!

暑い季節にぴったりの、シャリっとした食感の氷と、ごろごろとしたフルーツの食感のフローズンドリンクです☆

ミスタードーナツ「シャリっとフローズン」

価格:テイクアウト 各583円(税込)/イートイン 各594円(税込)

販売期間:2025年4月23日(水)〜9月下旬(順次販売終了予定)

対象店舗:ミスタードーナツ全店(一部店舗除く)

※ミスドネットオーダーでも注文可

お友だちとの待ち合わせや、ちょっと一息休憩時などにぴったりのドリンクメニューとなっています☆

シャリっとフローズン ピーチ&ミックスベリー

さっぱりとした味わいが好きな方におすすめの「シャリっとフローズン ピーチ&ミックスベリー」は、

爽やかな甘みのピーチ、甘酸っぱいストロベリーとブルーベリーのごろごろとした果肉が入っています。

シャリっとフローズン マンゴー&パッションフルーツ

「シャリっとフローズン マンゴー&パッションフルーツ」は、マンゴーとパッションフルーツの果肉が入った夏にぴったりのトロピカルな味わい。

パッションフルーツの酸味や香りと、マンゴーの甘さでしっかりした味わいが好きな方におすすめです!

販売中:台湾粉粿(フングイ)フルーツティ ピーチ&ミックスベリー

価格:テイクアウト 561円(税込)/イートイン 572円(税込)

ぷにゅんと食感の粉粿(フングイ)と、ピーチのさわやかな甘さ、ストロベリー&ブルーベリーの甘酸っぱさが重なる「台湾粉粿(フングイ)フルーツティ ピーチ&ミックスベリー」

香り高いアールグレイティがより一層おいしさのバランスを引き立てたフルーツティです。

販売中:台湾粉粿(フングイ)フルーツティ マンゴー&パッションフルーツ

ぷにゅんと食感の粉粿(フングイ)と、マンゴーの甘さ、パッションフルーツのトロピカルな香りや食感が楽しめる「台湾粉粿(フングイ)フルーツティ マンゴー&パッションフルーツ」

香り高いジャスミンティがより一層おいしさのバランスを引き立てたフルーツティです。

粉粿(フングイ)とは

台湾発祥の伝統的なお菓子「粉粿(フングイ)」

台湾では近年タピオカに続くドリンクのトッピングとして注目されています。

ぷにゅんとした新食感を楽しめます☆

※小さいお子さんや年配の方など、喉に詰まる恐れがありますので注意ください

暑い季節にぴったりの、ごろごろ果肉の入ったフルーツが爽やかなフローズンドリンク!

ミスタードーナツの「シャリっとフローズン ピーチ&ミックスベリー」と「シャリっとフローズン マンゴー&パッションフルーツ」は、2025年4月23日(水)より期間限定で登場です。

