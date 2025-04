2025年7月7日(月)に開業25周年を迎えるディズニーホテル「ディズニーアンバサダーホテル」に、新たな客室「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」が登場!

2025年10月13日(月)より宿泊を開始することが決定☆

ディズニーアンバサダーホテル「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」

定員:大人3名・4名

料金:未定

広さ:38~45平米

室数:55室

※ご滞在の記念にお持ち帰りいただけるオリジナルのポーチが付きます。

※小学生以下のお子様2名の添い寝が可能です。※料金は宿泊日によって異なります。また、料金は予約状況に応じて変動します。

※55室のうち、3室は車イスをご利用の方などにもお使いいただきやすい客室「ミッキーマウス・アクセシブルルーム(魔法使いの弟子)」となります。

「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」は、ディズニー映画『ファンタジア』の「魔法使いの弟子」の世界観を感じることができる客室。

壁には映画に登場するローブ姿のミッキーマウスが描かれており、ヘッドボードやランプシェードには月と星のモチーフがあしらわれた魔法使いの帽子がデザインされています。

天井にも美しいアートが描かれます。

「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」の宿泊予約は2025年6月13日(金)11:00より東京ディズニーリゾート®・オンライン予約・購入サイトにて受付をスタートします。

宿泊予約について

客室のみの予約

2025年6月13日(金)11:00より東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにて、10月13日(月)の宿泊予約の受付を開始します。

※10月13日(月)以降のご宿泊は、ご希望の宿泊日の4カ月前同日11:00よりご予約を承ります。

※ご希望の宿泊日の4ヵ月前に同日の日付がない場合は、翌月の1日11:00からの受付となります。※上記日程は変更になる可能性があります。

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージの予約

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでも、「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」にご宿泊いただけるプランの販売を予定しています。

詳細は決まり次第、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにてお知らせします。

旅行会社経由の予約

各種旅行会社でご確認ください。

「スティッチルーム(アクセシブル)」は、2025年8月31日(日)宿泊分にて終了。

また、現行の「ミッキーマウスルーム」は、2025年10月12日(日)宿泊分にて終了となります。

新客室カテゴリーを導入

2025年10月13日(月)より、全503室の客室を「キャラクター」、「スタンダード」、「スイート」の3つの特徴ごとに分類した新しい客室カテゴリーを導入します。

「キャラクター」

(全8種類、175室)

ディズニー映画やディズニーキャラクターをイメージした客室。

客室それぞれのテーマにより、客室の随所に映画やキャラクターをイメージしたモチーフやカラーが施されています。

ディズニーファンタジーの世界観を身近に感じながら、東京ディズニーリゾートでのご滞在をよりお楽しみいただける特別な空間です。

「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」はこのカテゴリに属します。

「スタンダード」

(全10種類、327室)

ハリウッドの黄金時代、映画と共に花開いたアールデコ様式の優雅さを感じられる客室。

トーンを抑えた趣のある色調や温もりのある木製パネル、空間を彩るスタイリッシュな照明器具など、洗練された雰囲気の中で、ゆっくりと滞在することができます。

「スイート」

(全1種類、1室)

キャラクターカテゴリーとスタンダードカテゴリーの特徴を併せ持った、最上級の客室。

150平米の広々とした室内にはディズニーを代表するキャラクターであるミッキーマウスをイメージしたカラーやデザインがあしらわれ、朝食ほか各種特典など、スイートならではの充実したサービスが魅力。

『ファンタジア』の世界が広がる!

ディズニーアンバサダーホテル「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」の紹介でした。

※「魔法使いの弟子」は、ディズニー映画『ファンタジア』の一部として制作された短編アニメーションです。

©Disney

