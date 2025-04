【GLOCK G17 Gen5 MOS CO2GBB】 5月下旬 再販予定 価格:36,080円

バトンTradingは、CO2ガスガン「GLOCK G17 Gen5 MOS CO2GBB」を5月下旬に再販する。価格は36,080円。

本製品は液化炭酸ガスを使用するエアソフトガン「CO2GBB」シリーズから、「GLOCK G17 Gen5」を再現したもの。GLOCK監修のもと、トイガンの日本正規ライセンスを取得し外観と刻印を再現している。また4種のMOSプレートが付属し、各社ダットサイトに対応する。

