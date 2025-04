マクドナルドが年間を通して展開している、人気のメニューが次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーン。

今回は人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース(ソース3個付き)」が250円おトクになる特別価格490円で販売するキャンペーンが実施されます!

さらに2種類の期間限定ソース「エッグタルタルソース」と「完熟トマトのピッツァ風ソース」が新たに登場し、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース3個が選べます。

マクドナルド「トクニナルド」チキンマックナゲット15ピース 特別価格

特別価格:490円(税込) ※通常価格:740円(税込)〜

販売期間:2025年4月23日(水)〜5月20日(火)

販売時間:全営業時間

販売店舗:全国のマクドナルド店舗

※一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)およびデリバリーサービスは対象外となります

※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

マクドナルドにて2025年3月より開催されている、年間を通して人気のメニューが次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーン。

「トクニナルド」キャンペーンメニューとして、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース(ソース3個付き)」が登場します!

マクドナルドの自信作でもある、中はジュワッとジューシー、絶妙の温度管理と時間で揚げられた「チキンマックナゲット」

通常価格750円から提供されている「チキンマックナゲット 15ピース(ソース3個付き)」が、250円おトクな特別価格490円で4週間に渡り販売されます☆

「トクニナルド」キャンペーンに合わせ、2種類の期間限定ソース「エッグタルタルソース」と「完熟トマトのピッツァ風ソース」も新登場☆

エッグタルタルソース/完熟トマトのピッツァ風ソース

販売期間:2025年4月23日(水)〜5月中旬予定 ※無くなり次第終了

価格:40円(税込)〜

※「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付き、5ピースは好きなソース1個付きです

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です

「チキンマックナゲット」と一緒に味わえる期間限定ソース「エッグタルタルソース」と「完熟トマトのピッツァ風ソース」が新たに登場!

ゴールデンウイークの行楽シーズンを楽しむのにぴったりな味わいに仕上げられています。

「チキンマックナゲット 15ピース」なら、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類から好みのソース3個を選択可能。

ソースは単品購入できるので、マックフライポテトなどほかのメニューとも楽しむことができます。

エッグタルタルソース

風味豊かなたまごのコクが特長の「エッグタルタルソース」

アクセントに粗挽きブラックペッパーやオニオンを効かせることで、やみつき感のある味わいに仕上げられています。

コクのあるたまごの風味とピクルスの爽やかさが、チキンマックナゲットと相性抜群です。

完熟トマトのピッツァ風ソース

「完熟トマトのピッツァ風ソース」は、完熟トマトの味わいに、チーズの風味とほんのりバジルやオレガノを効かせたピッツァ風のトマトソース。

完熟トマトの旨みとチーズのコクで、大人も子供も楽しめる味わいになっています。

ピッツァ風の味わいとチキンマックナゲットの新たな食べ合わせが楽しめるソースです。

新TVCM:トクニナルド「ゴールデンウィークナゲット 15ピース」

放映開始日:2025年4月22日(火)

放送エリア:全国(一部エリアを除く)

新TVCMには、俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』として再登場!

赤い衣装に身を包んだ堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』として、「大好きなナゲットを大好きな人と心ゆくまで分かち合いたい」という願いを叶えるべく、通常価格740円の「チキンマックナゲット 15 ピース」をおトクな特別価格490円にします。

堺さんが「トクニナルド!」という掛け声とともに指を鳴らすと、魔法のようにナゲットがおトクになり、公園やオフィスなど様々な場所で笑顔が溢れます。

今だけのおトクなキャンペーンがワクワク感とともに楽しめる内容です☆

「チキンマックナゲット15ピース」が特別価格490円で味わえる「トクニナルド」キャンペーン。

ゴールデンウイークにみんなで食べ比べたくなる期間限定ソース2種も登場します。

マクドナルドにて2025年4月23日より開催される「トクニナルド」キャンペーンの紹介でした☆

『名探偵コナン』デザインのカップやパッケージ!マクドナルド「チキンタツタ」シリーズ2025 『名探偵コナン』デザインのカップやパッケージ!マクドナルド「チキンタツタ」シリーズ2025 続きを見る

ヘアアレンジや着せ替えが楽しめる!マクドナルド ハッピーセット「リカちゃん」 ヘアアレンジや着せ替えが楽しめる!マクドナルド ハッピーセット「リカちゃん」 続きを見る

楽しいギミック付きのパトカーやヘリコプター!マクドナルド ハッピーセット「トミカ」 楽しいギミック付きのパトカーやヘリコプター!マクドナルド ハッピーセット「トミカ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post エッグタルタル/完熟トマトのピッツァ風ソース!マクドナルド「トクニナルド」チキンマックナゲット15ピース 特別価格 appeared first on Dtimes.