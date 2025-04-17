1回戦の詳細が発表…約2カ月間の長丁場“NBAプレーオフ2025”の日程一覧

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　NBAは、4月16日に「NBAプレーオフ2025」ファーストラウンド全8カードのスケジュールを発表した。


　現在NBAでは「プレーイン・トーナメント2025」が開催されていて、16日（現地時間15日、日付は以下同）の第7シード決定戦の結果、ウェスタン・カンファレンスはゴールデンステイト・ウォリアーズ、イースタン・カンファレンスではオーランド・マジックが第7シードに入った。


　今後は17日の第8シード決定戦の挑戦権獲得をかけた一戦を制したチームが、第7シード決定戦を落としたチームとの一発勝負に臨み、各カンファレンスの第8シードが決定する。


　20日からスタートするプレーオフのファーストラウンドは、4戦先勝（最長で7試合）のシリーズが8つも展開される。どの対戦カードも中1日あるいは中2日を空けて試合が組まれていて、最長で5月5日まで繰り広げられることとなる。


　このファーストラウンドを突破すると、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナル、そして今シーズンのチャンピオンシップ獲得をかけた「NBAファイナル2025」となり、優勝チームが決定する。どのシリーズも4戦先勝で、1回戦からファイナルまでの4シリーズを戦い抜くと、約2カ月間の長丁場となる。「NBAプレーオフ2025」の今後の日程は下記のとおり。

※日付はいずれも日本時間


◆■NBAプレーオフ2025の日程一覧

4月20日：NBAプレーオフ2025開始

4月20日～5月5日：ファーストラウンド（全8カード）

5月6、7日：カンファレンス・セミファイナル開始（全4カード）

（ファーストラウンドの進行具合によって4、5日に早まる可能性あり）

5月21日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第1戦（19日に早まる可能性あり）

5月22日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第1戦（20日に早まる可能性あり）

5月23日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第2戦

5月24日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第2戦

5月25日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第3戦

5月26日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第3戦

5月27日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第4戦

5月28日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第4戦

5月29日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第5戦*

5月30日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第5戦*

5月31日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第6戦*

6月1日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第6戦*

6月2日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第7戦*

6月3日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第7戦*

6月6日：NBAファイナル2025 第1戦

6月9日：NBAファイナル2025 第2戦

6月12日：NBAファイナル2025 第3戦

6月14日：NBAファイナル2025 第4戦

6月17日：NBAファイナル2025 第5戦*

6月20日：NBAファイナル2025 第6戦*

6月23日：NBAファイナル2025 第7戦*

*=4戦先勝のため決着がつかない場合のみ開催



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