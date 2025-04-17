1回戦の詳細が発表…約2カ月間の長丁場“NBAプレーオフ2025”の日程一覧
NBAは、4月16日に「NBAプレーオフ2025」ファーストラウンド全8カードのスケジュールを発表した。
現在NBAでは「プレーイン・トーナメント2025」が開催されていて、16日（現地時間15日、日付は以下同）の第7シード決定戦の結果、ウェスタン・カンファレンスはゴールデンステイト・ウォリアーズ、イースタン・カンファレンスではオーランド・マジックが第7シードに入った。
今後は17日の第8シード決定戦の挑戦権獲得をかけた一戦を制したチームが、第7シード決定戦を落としたチームとの一発勝負に臨み、各カンファレンスの第8シードが決定する。
20日からスタートするプレーオフのファーストラウンドは、4戦先勝（最長で7試合）のシリーズが8つも展開される。どの対戦カードも中1日あるいは中2日を空けて試合が組まれていて、最長で5月5日まで繰り広げられることとなる。
このファーストラウンドを突破すると、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナル、そして今シーズンのチャンピオンシップ獲得をかけた「NBAファイナル2025」となり、優勝チームが決定する。どのシリーズも4戦先勝で、1回戦からファイナルまでの4シリーズを戦い抜くと、約2カ月間の長丁場となる。「NBAプレーオフ2025」の今後の日程は下記のとおり。
※日付はいずれも日本時間
◆■NBAプレーオフ2025の日程一覧
4月20日：NBAプレーオフ2025開始
4月20日～5月5日：ファーストラウンド（全8カード）
5月6、7日：カンファレンス・セミファイナル開始（全4カード）
（ファーストラウンドの進行具合によって4、5日に早まる可能性あり）
5月21日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第1戦（19日に早まる可能性あり）
5月22日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第1戦（20日に早まる可能性あり）
5月23日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第2戦
5月24日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第2戦
5月25日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第3戦
5月26日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第3戦
5月27日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第4戦
5月28日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第4戦
5月29日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第5戦*
5月30日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第5戦*
5月31日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第6戦*
6月1日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第6戦*
6月2日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第7戦*
6月3日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第7戦*
6月6日：NBAファイナル2025 第1戦
6月9日：NBAファイナル2025 第2戦
6月12日：NBAファイナル2025 第3戦
6月14日：NBAファイナル2025 第4戦
6月17日：NBAファイナル2025 第5戦*
6月20日：NBAファイナル2025 第6戦*
6月23日：NBAファイナル2025 第7戦*
*=4戦先勝のため決着がつかない場合のみ開催
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