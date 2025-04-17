1回戦の詳細が発表…約2カ月間の長丁場“NBAプレーオフ2025”の日程一覧

NBAは、4月16日に「NBAプレーオフ2025」ファーストラウンド全8カードのスケジュールを発表した。

現在NBAでは「プレーイン・トーナメント2025」が開催されていて、16日（現地時間15日、日付は以下同）の第7シード決定戦の結果、ウェスタン・カンファレンスはゴールデンステイト・ウォリアーズ、イースタン・カンファレンスではオーランド・マジックが第7シードに入った。

今後は17日の第8シード決定戦の挑戦権獲得をかけた一戦を制したチームが、第7シード決定戦を落としたチームとの一発勝負に臨み、各カンファレンスの第8シードが決定する。

20日からスタートするプレーオフのファーストラウンドは、4戦先勝（最長で7試合）のシリーズが8つも展開される。どの対戦カードも中1日あるいは中2日を空けて試合が組まれていて、最長で5月5日まで繰り広げられることとなる。

このファーストラウンドを突破すると、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナル、そして今シーズンのチャンピオンシップ獲得をかけた「NBAファイナル2025」となり、優勝チームが決定する。どのシリーズも4戦先勝で、1回戦からファイナルまでの4シリーズを戦い抜くと、約2カ月間の長丁場となる。「NBAプレーオフ2025」の今後の日程は下記のとおり。



※日付はいずれも日本時間

◆■NBAプレーオフ2025の日程一覧

4月20日：NBAプレーオフ2025開始



4月20日～5月5日：ファーストラウンド（全8カード）



5月6、7日：カンファレンス・セミファイナル開始（全4カード）



（ファーストラウンドの進行具合によって4、5日に早まる可能性あり）



5月21日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第1戦（19日に早まる可能性あり）



5月22日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第1戦（20日に早まる可能性あり）



5月23日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第2戦



5月24日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第2戦



5月25日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第3戦



5月26日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第3戦



5月27日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第4戦



5月28日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第4戦



5月29日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第5戦*



5月30日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第5戦*



5月31日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第6戦*



6月1日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第6戦*



6月2日：ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第7戦*



6月3日：イースタン・カンファレンス・ファイナル第7戦*



6月6日：NBAファイナル2025 第1戦



6月9日：NBAファイナル2025 第2戦



6月12日：NBAファイナル2025 第3戦



6月14日：NBAファイナル2025 第4戦



6月17日：NBAファイナル2025 第5戦*



6月20日：NBAファイナル2025 第6戦*



6月23日：NBAファイナル2025 第7戦*



*=4戦先勝のため決着がつかない場合のみ開催

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