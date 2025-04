ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、体のラインを拾いにくいシルエットがうれしい、ディズニーデザイン「バルーン袖刺繍ブラウス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「バルーン袖刺繍ブラウス」クラシック・プー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:7,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ボタン留め

素材:<織物>綿100%(平織)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」の刺繍があしらわれたブラウス。

襟元と袖口にギャザーをあしらったフェミニンなデザインで、体のラインを拾いにくいふっくらシルエットになっています!

シンプルな白を基調としているので、着回し力も抜群◎

袖口の刺繍は、「クラシック・プー」とお花が交互にデザインされ、落ち着いた色味で表現されているのもポイント。

優しいタッチのアートに癒されます☆

前ボタン開きなので脱ぎ着がしやすいのもうれしい。

首元もすっきりとしていて上品な印象です。

後ろにもギャザーがあしられています。

スカートにもパンツにも合わせやすいサイズ感で、様々なコーディネートが楽しめそう!

<素材アップ>

身生地素材はハリのある綿100%を使用。

細い糸を使っているのでやさしい肌ざわりです。

カジュアルにも清楚にも着れる万能なブラウス。

体のラインを拾いにくいシルエットがうれしい、ディズニーデザイン「バルーン袖刺繍ブラウス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

