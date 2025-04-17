timeleszと全国のPARCOがタイアップ！特設ブース設置や限定ノベルティプレゼントのGWキャンペーン開催
■PARCOのWEBコンテンツ「PARCO CRUISE」にはtimeleszのインタビュー記事を掲載！
timeleszと全国のPARCOとのタイアップキャンペーン『timelesz in PARCO G.W.Campaign』の開催が決定した。
あらたなメンバーを迎え、8人体制でスタートを切ったtimelesz。商業施設とのタイアップキャンペーンは初開催となる。
本企画のメインビジュアルは“time remix”をテーマに、メンバーが様々な時代を表すファッションに身を包んだ姿で撮り下ろし。
期間中は、全国のPARCOの対象レストラン・カフェを利用した人への限定ノベルティやSNSキャンペーン、館内に設置したtimeleszメンバーを紹介する特設ブースが楽しめる。
■timelesz BOOTH
期間中、全国のPARCO館内にtimeleszメンバーを紹介する特設ブースが登場。ここでしか見ることのできないメンバーのプロフィールやファンへの一言メッセージが見られる。
設置期間：4月25日～5月6日
設置場所：全国のPARCO15店舗 ※設置場所の詳細はキャンペーンサイトまで
■レストラン＆カフェ ノベルティ
期間中、対象のレストラン・カフェで1会計につき税込1,200円以上利用した人にレジにて先着で、ニューアルバム『FAM』（6月11日リリース）のジャケットアザーカットを使用したオリジナルステッカー（全1種）をプレゼント。
期間：4月25日～5月6日
対象店舗：全国のPARCO15店舗の対象レストラン・カフェ
※対象外店舗あり、無くなり次第終了
■SNSキャンペーン
対象のPARCO公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、指定の投稿をリポストした人の中から抽選で全国合計300名に、「timelesz in PARCO G.W.Campaign」のビジュアル撮影ビハインド動画を先行視聴できるシークレットキーをプレゼント。
応募期間：4月17日～5月6日23時59分
先行視聴期間後は、5月23日～6月6日10時（予定）の期間、PARCO Official Youtubeで一般公開される。
■PARCO CRUISE
PARCOのWEBコンテンツ「PARCO CRUISE」にtimeleszが登場。渋谷PARCOを舞台に撮影された写真とともに、メンバーへのインタビュー記事が4月25日より期間限定で公開される。
・菊池風磨＆橋本将生× MARNI｜新しい季節、新しい春。新しい自分の扉が開くとき
・佐藤勝利＆猪俣周杜×JIL SANDER ｜まじりけのない、清らかさに宿る美しさ
・寺西拓人＆篠塚大輝×JW ANDERSON ｜夢と現実。その狭間で紡ぐ特別な物語
・松島聡＆原嘉孝× TOGA｜新しい挑戦がもたらす、新鮮な景色と喜び
イベント情報
『timelesz in PARCO G.W.Campaign』
04/25（金）～05/06（火・振休）
全国のPARCO15店舗（札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺・静岡・名古屋・心斎橋・広島・福岡・PARCO_ya上野）
リリース情報
2025.06.11 ON SALE
timelesz
ALBUM『FAM』
キャンペーンサイト
https://parco.jp/25gw-timelesz/
PARCO CRUISE
https://parco.jp/cruise/?p=1
PARCO公式X（旧Twitter）
https://x.com/parco__official
timelesz OFFICIAL SITE
https://ovtp.jp/