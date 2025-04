BTS・JIN、新ソロAL『Echo』トラックリスト公開！IZ*ONE出身歌手の名前も

ボーイズグループBTSのメンバー、JINのタイトル曲は『Don't Say You Love Me』だ。

【写真】JIN、「胸元チラリ」な自撮りSHOT

4月17日0時、JINはBTSの公式SNSに2ndソロミニアルバム『Echo』のトラックリストを公開した。

今回のアルバムには、タイトル曲『Don’t Say You Love Me』をはじめ『Nothing Without Your Love』『Loser(feat. YENA)』『Rope It』『空との旅』『Background』『今日の自分へ』と、計7曲が収録された。

タイトル曲『Don’t Say You Love Me』は、恋人との関係が壊れていくなかでも愛のためにお互いを簡単に手放せない皮肉な状況を歌った楽曲だ。2番目の楽曲『Nothing Without Your Love』は、相手の愛がなければ、自分は何者でもないという心からのメッセージを込めた。

また、3番目の楽曲『Loser(feat. YENA)』は、ときには愛らしく、そしてときには習慣のように言い争うカップルの様子を表現する。同曲は、独創的な魅力が際立つソロアーティストのチェ・イェナがJINと歌い、新鮮な相性の良さを見せる予定だ。

(写真=BIGHIT MUSIC)『Echo』トラックリスト

そして、4番目の楽曲『Rope It』は、望むものを手に入れ、目標に到達するためには選ぶことだけでなく、大胆にも諦めることも必要だというメッセージを愉快でエネルギッシュに歌う。5番目の楽曲『雲との旅』は、自分のすべてを受け入れてくれた「雲」と旅をともにしたい童話のような気持ちを基盤にしている。

さらに、6番目の楽曲『Background』は、自分は過去の人になったが、自分の愛はまだその人を待っているという切実な感情を歌う。最後の楽曲『今日の自分へ』は、今に忠実な、二度と戻ってこない「今日の私」に捧げる楽曲だ。

特に、JINは『Nothing Without Your Love』『Loser(feat. YENA)』『Rope It』『空との旅』と、アルバムに収録された多数の楽曲の作詞に参加し、ソロアーティストとしての実力を発揮した。JINらしいアルバムが完成した。

なお、JINの2ndソロミニアルバム『Echo』は5月16日13時にリリース予定だ。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。