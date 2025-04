【夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025】 開催日:4月16日、17日 (16日10時~17時/17日10時~16時) 会場:東京都立産業貿易センター台東館 (東京都台東区花川戸 2-6-5)

「夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025」にブースを出展したセガフェイブは、撮った写真を感熱紙にプリントして楽しめるトイカメラ「PRINT CAMERA プリカ」を出展した。こちらは3月6日に発売された新製品で、「サンリオキャラクターズ」と「ディズニー&ピクサーキャラクターズ」の2種をラインナップしている。

「PRINT CAMERA プリカ」。3月6日発売。価格は各8,800円。専用ロール紙3本、6色のデコ用カラーペン、充電ケーブルが付属

このプリカは、レトロスタイルに特化したトイカメラで、画質をあえて低めに設定(解像度640×480のVGA画質)し、昔のデジタルカメラをほうふつさせる味わいのある写真を撮ることができる。目玉となる機能として搭載されているのが、撮った写真をプリントする機能だ。本体内に付属の感熱紙をセットしておくことで、撮った写真をモノクロの“レシート写真”としてプリントアウトすることができるのだ。このレシート写真は、韓国がブームの発端だそうで、日本における“平成レトロ”の感覚でアナログスタイルを楽しむものだという。

プリカ本体。裏には液晶モニターと操作用のボタンを装備

プリントした写真は本体の前側から出てくる。出口にはカッターがあるので、レシートのようにその場でカットできる

プリントできるレシート写真は、インスタントカメラ「チェキ」の写真と同サイズで、カットすれば同サイズのアルバムやグッズに入れることが可能だ。プリントする画質は点描のようなざらついた「ドットマトリクス印刷」と、グラデーションがしっかり出る「グレースケール印刷」の2種類から選択可能。プリントアウトした写真をデコるためのカラーペンも6本付属している。

これはプリカで撮影した写真をカラーでプリントしたもの。高画質なスマホやデジカメの写真とはまた違う味わいがある

チェキサイズのアルバムやグッズに対応

ロール紙は消耗品なのでも別売り商品として販売。普通紙の白色のほか、3色のカラーロール紙もある

もちろんカメラとしての機能も備えていて、256GBまでのSDカードを用意すれば、写真を大量に保存できるほか、動画を撮影することも可能だ。LEDライト付きのレンズは180度後ろに向けることができるので、自撮りをするのも容易だ。

充電用端子(USB-C)とSDカードスロット。本体内に写真は3枚しか保存できない

レンズは後ろ側に起こすことができ、自撮りもできる。レンズ周囲にはLEDライトが付いている

ラインナップは「サンリオキャラクターズ」(本体色は藤色)と「ディズニー&ピクサーキャラクターズ」(本体色は水色)の2種類があり、それぞれのキャラクターと一緒に写真が撮れるフレームを60種類内蔵。またキャラクターが印刷された「きせかえシート」が4枚付属していて、カメラの見た目を変えることもできる。バッテリーは内蔵の充電池で、1回の充電で約90分動作可能だ。

きせかえシートは4枚付属。気分で交換しよう

本体カラーは2種類。撮影機能のほか、3種のゲーム機能も内蔵している

商品はZ世代に向けた古くて新しいスタイル意識しているが、デジタルカメラやプリントシール機の黎明期を通ってきた中高年世代も懐かしさを感じるアイテムとしても楽しめるのではないだろうか。セガフェイブからの発売ということで、同じグループのセガやアトラスの人気ゲームキャラクター達が登場するバージョンの発売にも期待したいところだ。

