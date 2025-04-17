GALNERYUS、デビュー20周年を総括する映像作品を発表
GALNERYUSのデビュー20周年を総括する映像作品「THE RISING OF THE NEW LEGACY」が6月4日（水）に発売となる。
デビュー20周年イヤーを「THE RISING OF THE NEW LEGACY」と銘打ち、2度にわたるツアーを行った彼らだが、この映像作品「THE RISING OF THE NEW LEGACY」には、ファン投票によって選ばれた楽曲を披露した＜Pt. I＞ツアーファイナルのGARDEN 新木場FACTORY公演と、最新アルバム『THE STARS WILL LIGHT THE WAY』リリース記念として開催された＜Pt. II＞ツアーファイナルの立川ステージガーデン公演の様子が収録されている。ボーナス映像として、2023年と2024年に開催されたアジア公演の模様も収められている。
なお、この映像作品のリリースを記念し、新たな全国ツアー＜"THE LEGEND RISES TO THE FUTURE" TOUR 2025＞が6月13日の福岡公演を皮切りにスタートとなる。
GALNERYUS「THE RISING OF THE NEW LEGACY」
予約・購入リンク：https://galneryus.lnk.to/TROTNL
●DVD通常版（2DVD＋2CD）：\7,480 / WPZL-90325~28
●Blu-ray通常版（2BD＋2CD）：\8,580 / WPZL-90329~32
●DVD完全生産限定版 TシャツサイズM（2DVD＋2CD）：\10,230 / WPZL-90333~36
●DVD完全生産限定版 TシャツサイズL（2DVD＋2CD）：\10,230 / WPZL-90337~40
●Blu-ray完全生産限定版 TシャツサイズM（2BD＋2CD）：\11,330 / WPZL-90341~44
●Blu-ray完全生産限定版 TシャツサイズL（2BD＋2CD）：\11,330 / WPZL-90345~48
DVD/BD
[DISC1] THE RISING YEAR 2024
Live At TACHIKAWA STAGE GARDEN, Tokyo 2024/12/22(From "THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II" TOUR 2024)
・THE REASON WE FIGHT
・LOST IN THE DARKNESS
・FINALLY, IT COMES!
・ALSATIA
・IN WATER'S GAZE
・CRYING FOR YOU
・SCARS
・VOICE IN SADNESS
・I BELIEVE
・HEARTLESS
・Drum Solo
・THE TIME HAS COME
・ULTIMATE SACRIFICE
・RAISE MY SWORD
・DESTINY
Bonus features
China Tour 2024 (Shenzhen & Guangzhou) Documentary
[DISC2] THE LEGACY YEAR 2023
Live At GARDEN SHINKIBA FACTORY, Tokyo 2023/12/30(From "THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. I" TOUR 2023)
・STRUGGLE FOR THE FREEDOM FLAG
・CARRY ON
・HUNTING FOR YOUR DREAM
・STILL LOVING YOU
・T.F.F.B.
・NO MORE TEARS
・LET US SHINE
・THE DAY OF RETRIBUTION
・SILENT REVELATION
・Guitar Solo
・RAISE MY SWORD
・ANGEL OF SALVATION
・DESTINY
Bonus features
Singapore & Taipei Live 2023 Digest
CD
[DISC1 & 2]
Live At TACHIKAWA STAGE GARDEN, Tokyo 2024/12/22
(From "THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II" TOUR 2024)
＜"THE LEGEND RISES TO THE FUTURE" TOUR 2025＞
6/15（日） 広島 SECOND CRUTCH Open/Start 17:30/18:00
6/20（金） 長野 CLUB JUNK BOX Open/Start 18:30/19:00
6/21（土） 新潟 GOLDEN PIGS RED Open/Start 17:30/18:00
6/27（金） 埼玉 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 Open/Start 18:30/19:00
7/6（日） 札幌 cube garden Open/Start 17:30/18:00
7/8（火） 仙台 Darwin Open/Start 18:30/19:00
7/12（土） 名古屋 Electric Lady Land Open/Start 17:00/18:00
7/13（日） 金沢 AZ Open/Start 17:30/18:00
7/20（日） 大阪 UMEDA CLUB QUATTRO Open/Start 17:00/18:00
8/3（日） 横浜 Bay Hall Open/Start 17:00/18:00
◆GALNERYUSオフィシャルサイト