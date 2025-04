GALNERYUSのデビュー20周年を総括する映像作品「THE RISING OF THE NEW LEGACY」が6月4日(水)に発売となる。デビュー20周年イヤーを「THE RISING OF THE NEW LEGACY」と銘打ち、2度にわたるツアーを行った彼らだが、この映像作品「THE RISING OF THE NEW LEGACY」には、ファン投票によって選ばれた楽曲を披露した<Pt. I>ツアーファイナルのGARDEN 新木場FACTORY公演と、最新アルバム『THE STARS WILL LIGHT THE WAY』リリース記念として開催された<Pt. II>ツアーファイナルの立川ステージガーデン公演の様子が収録されている。ボーナス映像として、2023年と2024年に開催されたアジア公演の模様も収められている。

GALNERYUS「THE RISING OF THE NEW LEGACY」



2025年6月4日(水)発売予約・購入リンク:https://galneryus.lnk.to/TROTNL●DVD通常版(2DVD+2CD):\7,480 / WPZL-90325~28●Blu-ray通常版(2BD+2CD):\8,580 / WPZL-90329~32●DVD完全生産限定版 TシャツサイズM(2DVD+2CD):\10,230 / WPZL-90333~36●DVD完全生産限定版 TシャツサイズL(2DVD+2CD):\10,230 / WPZL-90337~40●Blu-ray完全生産限定版 TシャツサイズM(2BD+2CD):\11,330 / WPZL-90341~44●Blu-ray完全生産限定版 TシャツサイズL(2BD+2CD):\11,330 / WPZL-90345~48DVD/BD[DISC1] THE RISING YEAR 2024Live At TACHIKAWA STAGE GARDEN, Tokyo 2024/12/22(From "THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II" TOUR 2024)・THE REASON WE FIGHT・LOST IN THE DARKNESS・FINALLY, IT COMES!・ALSATIA・IN WATER'S GAZE・CRYING FOR YOU・SCARS・VOICE IN SADNESS・I BELIEVE・HEARTLESS・Drum Solo・THE TIME HAS COME・ULTIMATE SACRIFICE・RAISE MY SWORD・DESTINYBonus featuresChina Tour 2024 (Shenzhen & Guangzhou) Documentary[DISC2] THE LEGACY YEAR 2023Live At GARDEN SHINKIBA FACTORY, Tokyo 2023/12/30(From "THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. I" TOUR 2023)・STRUGGLE FOR THE FREEDOM FLAG・CARRY ON・HUNTING FOR YOUR DREAM・STILL LOVING YOU・T.F.F.B.・NO MORE TEARS・LET US SHINE・THE DAY OF RETRIBUTION・SILENT REVELATION・Guitar Solo・RAISE MY SWORD・ANGEL OF SALVATION・DESTINYBonus featuresSingapore & Taipei Live 2023 DigestCD[DISC1 & 2]Live At TACHIKAWA STAGE GARDEN, Tokyo 2024/12/22(From "THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II" TOUR 2024)