【大阪・関西万博】『MUSIC EXPO』追加発表 アジカン・10-FEET・Perfume・羊文学が一堂に【概要】
大阪・関西万博にあわせて6月4日から8日まで、大阪城ホールにて音楽イベント『OSAKA MUSIC EXPO 2025 〜大阪城ホール〜』（主催：大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会／ACPC関西支部会）が開かれる。その中の6月6日のプログラムの詳細が発表された。
【写真】大阪城ホールにアジカン＆10-FEET＆Perfume＆羊文学が集結
大阪の文化芸術の魅力を発信する「大阪国際文化芸術プロジェクト」の一環。万博期間中、大阪出身やゆかりあるアーティストたちの音楽が大阪城ホールに鳴り響くスペシャルウィークが実現する。
6月6日には、日本の音楽を世界に発信し続けるアーティストが集結する「OSAKA MUSIC LOVER -LIVE TO THE WORLD- supported byアサヒスーパードライWITH MASSIVE BEATS OSAKA」を開催する。
■『OSAKA MUSIC EXPO 2025 〜大阪城ホール〜』 ※＝追加ラインナップ
6月4日（水）『KOBUKURO LIVE in OSAKA 2025「Let's meet at the live show!」』
出演：コブクロ
開演：午後6時30分
6月5日（木）『OSAKA MUSIC LOVER -PASSION-』
出演：BUDDiiS、MAZZEL 、MA55IVE THE RAMPAGE 、LIL LEAGUE（五十音順）
開演：午後6時30分
6月6日（金）『OSAKA MUSIC LOVER -LIVE TO THE WORLD- supported by アサヒスーパードライWITH MASSIVE BEATS OSAKA』※
出演：ASIAN KUNG-FU GENERATION、10-FEET、Perfume、羊文学 ※敬称略
開演：午後6時30分
6月7日（土）『OSAKA MUSIC LOVER -young hopeful- supported by 紀陽銀行 WITH REQUESTAGE』
出演：imase、SHISHAMO、ねぐせ。、ハンブレッダーズ、FANTASTICS（五十音順）
開演：午後4時
【写真】大阪城ホールにアジカン＆10-FEET＆Perfume＆羊文学が集結
大阪の文化芸術の魅力を発信する「大阪国際文化芸術プロジェクト」の一環。万博期間中、大阪出身やゆかりあるアーティストたちの音楽が大阪城ホールに鳴り響くスペシャルウィークが実現する。
■『OSAKA MUSIC EXPO 2025 〜大阪城ホール〜』 ※＝追加ラインナップ
6月4日（水）『KOBUKURO LIVE in OSAKA 2025「Let's meet at the live show!」』
出演：コブクロ
開演：午後6時30分
6月5日（木）『OSAKA MUSIC LOVER -PASSION-』
出演：BUDDiiS、MAZZEL 、MA55IVE THE RAMPAGE 、LIL LEAGUE（五十音順）
開演：午後6時30分
6月6日（金）『OSAKA MUSIC LOVER -LIVE TO THE WORLD- supported by アサヒスーパードライWITH MASSIVE BEATS OSAKA』※
出演：ASIAN KUNG-FU GENERATION、10-FEET、Perfume、羊文学 ※敬称略
開演：午後6時30分
6月7日（土）『OSAKA MUSIC LOVER -young hopeful- supported by 紀陽銀行 WITH REQUESTAGE』
出演：imase、SHISHAMO、ねぐせ。、ハンブレッダーズ、FANTASTICS（五十音順）
開演：午後4時