JR舞浜駅直結の「ホテルドリームゲート舞浜」が、本館・アネックスともに客室備品の拡充を決定。

全客室にプロジェクターと冷凍冷蔵庫が完備され、さらに滞在の楽しみ広がる快適な空間が演出されています。

ホテルドリームゲート舞浜「さらに滞在の楽しみが広がる快適な空間へ」リニューアル

休業期間:本館 2025年6月16日(月)〜7月1日(火)、アネックス 2025年6月1日(日)〜6月15日(日)

営業再開日:本館 2025年7月2日(水)、アネックス 2025年6月16日(月)

※休業期間中も宿泊予約は通常通り受付

JR舞浜駅直結のホテルドリームゲート舞浜が、ゲストに便利で快適な滞在を提供するため、客室備品の拡充を決定。

これまでテレビや加湿空気清浄機、ドライヤー、シャワーなどの客室備品の機能向上やアメニティの種類拡充を段階的に行われてきました。

今回、新たに動画配信サービスやお子さん向けコンテンツなどが楽しめるプロジェクターと、冷凍冷蔵庫を全客室に導入。

滞在中、食品やお飲み物を入れられるほか、お土産の保存にも便利です。

また、アネックスでは手持ちのICカードで利用できるセルフクロークを、ホテル内パブリックスペースに新設。

便利さと心地よさを兼ね備えた新しい客室で、さらに快適な滞在空間が提供されます!

なお、客室備品拡充に伴い、本館/アネックスではそれぞれ約2週間の休業期間を設定。

アネックスは2025年6月16日、本館は2025年7月2日に営業を再開します。

客室備品・施設サービス詳細

新たに導入するプロジェクターは、照明一体型タイプ。

ホテルドリームゲート舞浜で滞在中、動画配信サービスやお子さま向けコンテンツなどを大画面で視聴でき、快適な空間で過ごせます!

同じく新規導入する冷凍冷蔵庫は、滞在中の食品や飲料のほか、お土産の保存にもおすすめです。

浴室のシャワーはReFaの「ファインバブル U」を設置しており、多機能なシャワーで充実のバスタイムを過ごせます☆

ドライヤーには速乾性と保湿性を兼ね備えた、Panasonicの「ナノケア」を採用。

テレビは43型の4K対応スマートテレビが設置されており、お部屋にいながらテレビ画面からチェックアウト手続きが可能です。

ウイルスや有害物質などを抑制する加湿空気清浄機も客室に設置し、清潔な空気環境を保ちます!

アメニティにはドリンクやスキンケア、リラックスグッズなどを、種類豊富に用意。

アネックスでは、手持ちのICカードで使えるセルフクロークが、新たに設置されます☆

ホテルドリームゲート舞浜(本館/アネックス)基本情報

客室数:本館 全80室(全室禁煙)、アネックス 全80室(全室禁煙)

本館 付帯施設:

1階 イタリアンワイン&カフェレストラン「サイゼリヤ」

2階 コンビニエンスストア「NewDays」(24時間営業)

アネックス 付帯施設:2階 和ごはんとカフェ「chawan」

館内施設:宿泊者専用コインロッカー、コインランドリー、飲料自動販売機、電子レンジ、喫煙ブース、宅配サービス

所在地:〒279-0031 千葉県浦安市舞浜26-5

JR舞浜駅に直結するホテルドリームゲート舞浜の「本館」は南口を出て『左』、「アネックス」は南口を出て『右』

改札を出てすぐの場所にある、便利な立地のホテルです☆

ホテルドリームゲート舞浜(本館)

特殊な建築構造により、駅直下にありながら静かに休める環境。

全客室禁煙、 独立式のバス・トイレが採用されています。

ホテルドリームゲート舞浜(アネックス)

フローリング仕様で靴を脱いで過ごすため、 小さなお子さまと一緒でも、自宅のように安心して利用できる客室です!

客室備品を拡充し、より快適に滞在できる空間に。

全客室にプロジェクターと冷凍冷蔵庫を導入し、さらに滞在の楽しみが広がる快適な空間となる、ホテルドリームゲート舞浜の紹介でした!

