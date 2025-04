BTSのJIN(ジン)が17日、グループの公式SNSにミニアルバム2集「Echo(エコ)」7曲のリストを公開した。南の青い海を連想させる背景に、7曲のタイトルを記した。

タイトル曲は「Don't Say You Love Me」で「Nothing Without Your Love」、「Loser(feat. YENA)」、「Rope It」、「雲と旅立つ旅」、「Background」、「今日の私へ」の計7曲が収録された。

韓国メディアASENは17日、それぞれの曲を紹介。タイトル曲「Don't Say You Love Me」は恋人との関係が崩れていく状況でも愛のためにお互いを簡単に手放せないもどかしさを歌った曲。2番目の「Nothing Without Your Love」は、相手の愛がなければ私は何でもないという真心のこもったメッセージを込めた。

3番目「Loser(feat. YENA)」は、時にはラブラブに、時には日常のように言い争うカップルを表現する。4番目の「Rope It」は望むものを得て目標に到達するためには選択だけでなく果敢な放棄も必要だということを愉快でエネルギッシュに歌う。5番目の「雲と旅立つ旅」は、私のすべてを包んでくれた友人である「雲」と旅を共にしたい童話のような心を素材にしている。

6番目の「Background」は「私は過去になったが、私の愛はまだその人を待つ」という切実な感情を扱う。最後、7番目の「今日の私へ」は、現在に忠実な、2度と戻ってこない「今日の私」にささげる曲となっている。

JINは、アルバムに収録された曲の多くの作詞に直接参加した。