取り置き必須の間借りカレー店！ 秘密にしたい、クセになるボーダーレスなスパイス料理（東京・恵比寿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は恵比寿に移って間借り営業を始めた、人気カレー店。ボーダーレスなスパイス料理を目当てにリピーターが続出しています。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

ポンニラペンspice(東京・恵比寿)

週替わりでメニューが変わるスパイス料理 写真:お店から

白金台で火曜日に間借り営業していた「ポンニラペンspice」が移転。2025年3月、恵比寿の「刻々」内にて、不定期での間借り営業を開始しました。店主・Akkoさんが、ボーダーレスで素材の旨みを活かした滋味深いスパイス料理を提供しています。

器も素敵 写真:お店から

店で使っている器は主にAkkoさんの祖父母が集めたものを使用。子供の頃から、父が川で獲った鮎や毎年母が作る味噌、祖母の漬物、祖父がブランデーをひと匙加えたグレープフルーツなどで育ったというAkkoさんの食のルーツは家族にあるそうです。

カレーとスパイスの世界へと導いてくれた先輩からの影響を色濃く受け、「スパイス料理を作りたい」と強く思っていたところ「間借り」という形があるのか!とヒントを得たそう。その中で出会ったのが、最初に間借りを始めた白金台のギャラリーでした。「ここでスタートできたことがかけがえのない経験となり、たくさんの素敵なお客様にも支えられ、現在に至ります」とAkkoさんは話します。

クラフトビールとの相性も◎ 写真:お店から

現在間借りしている「刻々」は「食べログ 寿司 TOKYO 百名店」にも選出されている「鮨 心白」の1階にあり、「鮨 心白」の大将・石田 大樹氏が営む隠れ家的なバー。金曜日と土曜日限定で、石田氏が手掛けた贅沢な朝食コースを提供し、人気を呼んでいます。石田氏は日本各地で出会い感動した食材、会ったことのある人が生産するものを使うなど、食についての知識が豊富で、おいしいものへの探求心が強い料理人。尊敬する石田氏の店舗を借りて営業できていることに、とても感謝しているのだそう。シックでお洒落な店内にはカウンターがあり、客席は10席です。

【メニュー】

・週替わりのスパイス料理プレート(カレー+数種類の副菜):1,700円〜

・ドリンク

「チャイ」400円、「ミニチャイ」280円(季節限定の「いちごチャイ」などがある日も )、「刻々」提供の日本のクラフトビール・ワイン(1,000円〜)

【イートイン利用案内】

•事前取り置き制:Instagram(https://www.instagram.com/ponnirapenspice?igsh=dmg0d3pqM3B0bjkx )の DM で以下を連絡

希望日人数来店時間の目安(※時間指定の予約は不可です)アレルギー食材

※ワンオペレーション・カウンターのみの小さな空間で営業しています。混み合う時間帯には、お席の案内や提供まで時間がかかることがあります。飲食物の持ち込みは不可です。

支払い方法は現金・PayPay 対応(アルコールは別会計)。営業日やテイクアウトについては、事前にInstagramのDMで確認をしてください。営業時間は11:30〜15:00。

「チャイ」400円 写真:お店から

週替わりメニューは、海老の旨み溢れる濃厚な「海老と青菜」、さつまいもとペコロスの優しい甘みが身体に染み渡る「さつまいもとペコロス」、酸味がクセになる「鯖のカレー」など、個性の光るカレーや、「カリフラワーとレンコンのスパイスオイル煮」「黒ひよこ豆と焼き茄子・おかひじきのサブジ」など多彩な副菜を楽しめます。

丁寧に作られた副菜 写真:お店から

「毎回ご来店いただくお客様もいらっしゃるので、食べ飽きないメニュー、食べ疲れない味わいにもこだわっています。食材から得るインスピレーションと、お取り置きしてくださった大切なお客様との物語のようなめくるめく毎回を精いっぱい重ねている日々です」と話すAkkoさん。お客さんを大切に、食材にも丁寧に向かい合う人柄がうかがえます。

カレー好きの人たちの間では既に人気になっている「ポンニラペンspice」。食材の持つおいしさを引き出した、身体に優しいスパイス料理を体験してみてはいかがでしょう。ワンオペレーションのため、料理の提供には時間がかかる場合があるので、訪問の際は時間に余裕を持っておでかけください。

※価格は税込。

<店舗情報>◆ポンニラペンspice住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-22-4 刻々 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 取り置き必須の間借り カレー 店! 秘密にしたい、クセになるボーダーレスなスパイス料理(東京・恵比寿) first appeared on 食べログマガジン.