世界最大級の K-POP Fan & Artist Festivalの日本開催公演『KCON JAPAN 2025』(5月9日〜11日、千葉・幕張メッセ)では、オーディションを通じ、アーティストとステージに立てる「DREAM STAGE」を実施することが17日、発表された。BOYNEXTDOOR、TWS、IS: SU Eと踊ることができる。 イベント を代表する企画「DREAM STAGE」では、現場で行われるオーディションを通じて選ばれた数十人の K-POP ファンがステージに立ち、アーティストと一緒にパフォーマンスを完成させることができる。5月9日に『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』出身のメンバーで構成されたIS: SU Eのデビュー曲「CON NEC T」、10日にBOYNEXTDOORがキャリアハイを記録した「IF I SAY, I LOVE YOU 」、11日にダンスチャレンジ動画を席巻したTWSの「plot twist」がラインナップされている。ファンはもちろん、アーティストにとっても忘れられない大切な思い出になる。

『KCON』は、2012年の アメリカ ・アーバインを皮切りに世界各地で開催されてきた。累計来場者数は200万人を目前にしており、 BT Sをはじめ13年間、数多くのアーティストが新人からグローバルステージに立つきっかけの場になってきた。今回は『MAMA AWA RDS』の「Worldwide KCONers’Choice」の現地投票が行われる。現地を訪れた観客を対象に、今年1年間『KCON』で最も印象的なアーティストの投票が行われ、選ばれたアーティストは年末の『MAMA AWA RDS』で「Worldwide KCONers’Choice」部門を受賞する。グローバル K-POP コンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」 アプリ にチケットを登録するか、FESTIVAL GROUNDS内に設置された QRコード をスキャンすると投票権が付与され、5月9日午前10時から12日まで投票が可能となる。