18ºÐ°ïºà¤¬ÂæÆ¬¡Ä¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ò¡×¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿»°½Æ»Î¡¢¹ë»Ø´ø´±¤¬»ý¤Ä¡È¿³Èþ´ã¡É¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¥Ï¥Ã¥Á¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥È¥Ã¥×¾º³Ê1Ç¯ÌÜ¤Î18ºÐMFÀî¹çÆÁÌÔ¤òÈ´Å§
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÏJ2¥ê¡¼¥°9»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢5¾¡2Ê¬2ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ17¤Ç¡¢¸½ºß3°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇJ3¼ó°Ì¤ÎFCÂçºå¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇJ1¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤òÇË¤ê¡¢3²óÀï¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£¡É¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤½Ð¤À¤·¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÏÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¶¥Áè¤òµá¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢³«Ëë»þ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤äÅÓÃæ¤ÇÅêÆþ¤¹¤ëÁª¼ê¤âÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç2Ï¢ÇÔ¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÂè5Àá¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜÀï¤ÇGK°¤Éô¹ÒÅÍ¡¢DF¾å°Ð¹îÅµ¡¢MF³Ñ¹·»ÖÏº¤Î3¿Í¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤³¤«¤é¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤â´Þ¤á¤Æ7»î¹çÌµÇÔ¤ÇÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¼éÈ÷¤È¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î°ÂÄê²½¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¹ÃÉÜÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿º¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µ¤â¡¢Âè9Àá¤Î¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜÀï¤Ç¡¢1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¸åÈ¾ÅÓÃæ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ëÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥á¥óºÇÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¿·²ÃÆþ¤Ê¤¬¤é4-2-1-3¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥È¥é¥¤¤·¡¢³«ËëÀï¤«¤é4»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿FWº´Æ£Î¿²æ¤â¡É¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸«¤¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÃÉÜÀï¤«¤éÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæÀï¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÅÀ³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óº´Æ£¤â¡Ö¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÏÈØÅÄ¤Î¥Û¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤ò´Þ¤à2ÎóÌÜ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥È¥Ã¥×¾º³Ê1Ç¯ÌÜ¤ÎMFÀî¹çÆÁÌÒ¤À¡£18ºÐ¤ÎÀî¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ò¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àï½ÑÅª¤ÊµÛ¼ýÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢»Ø´ø´±¤¬µá¤á¤ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âìÅÍß¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÈ¯ÁÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£FCÂçºåÀï¤Ç¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÊ³Æ®¤·¡¢·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÏÀî¹ç¤ò¥¢¥¦¥§¡¼»³·ÁÀï¤Î½ªÈ×¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ£²²óÀï¤Î¡ÉÀÅ²¬¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£º´Æ£¤È½Ä´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¡¢Éý¹¤¯ÌöÆ°¤·¤¿Àî¹ç¤ÏÄ¾ÀÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤³¤½Ìµ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ»°¤Î´í¸±¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¸åÈ¾39Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤â¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤È¿®Íê¤ò¹â¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡·§ËÜÀï¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Î¶¥Áè¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×²¼¤Ï¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¡¢º´Æ£¤È³Ñ¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àî¹ç¤Ï¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Î³Ñ¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¥é¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëº´Æ£¤È¤â°ã¤¦ÆÃÄ¹¤È¥ê¥º¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¹ç¤â¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤³¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤¬¡¢º´Æ£¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢³Ñ¤Ïº¸±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿§¡¹¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç»Ø´ø´±¤òÇº¤Þ¤»¤½¤¦¤À¡£
ßõÎõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÇÂç¤¤¯É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤ÎÀî粼°ìµ±¤À¡£J3¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤«¤éÍè¤¿Àî粼¤Ï²£Æâ¾¼Å¸Á°´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë¡¢J2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¼¯»ùÅç¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬Àµ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¼ç¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈØÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢89Ê¬¤ËÂà¤¤¤¿³«ËëÀï¤ò¤Î¤¾¤¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³Àï¤Ç¤Ï¼ºÅÀ¤ËÍí¤àÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥§¡¼ÀçÂæÀï¤Î·è¾¡¥¢¥·¥¹¥È¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿FCÂçºåÀï¤Ç¤â¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤òÃ´¤Ã¤¿ÀÅ²¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ·§ËÜÀï¤ÎÆ±ÅÀ¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÊ³µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ç¤ÏÈØÅÄ¤Ç¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢±¦¤Î¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¡¢º¸¤ÎÇÜ°æ¸¬¤È¤¤¤¦¼çÍã¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿»Å³Ý¤±¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ä¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¨¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Î¶õÃæÀï¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÎÉð´ï¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÈØÅÄ¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¶â»ÒÂçµ£¤â¤³¤³¤ËÍè¤ÆÂç¤¤¯É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÃæÂ¼½Ù¤È¾å¸¶ÎÏÌé¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â»Ò¤Ï¼ç¤Ë½ªÈ×¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Åª¤ÊÌò²ó¤ê¤Ç½ÐÈÖ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÎFCÂçºåÀï¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ê¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀî¹ç¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿·§ËÜÀï¤Ç¤ÏÀî粼¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ëÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÇÔÀï´íµ¡¤«¤éµß¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ËÜÀï¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¾å¸¶¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Àï½Ñ¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼¤Ë¾å¸¶¡¢¶â»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¹¶¼é¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥ì¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤È¤¤¤¦4¿Í¤¬¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤â¹â¤¤¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡É¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡É¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¶¥Áè¾õÂÖ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àî¹ç¡¢Àî粼¡¢¶â»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂæÆ¬¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢£Ê2Í¥¾¡¡¢£Ê1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁª¼êÁØ¤Î¥¢¥Ã¥×¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¥Áè¤Î³èÀ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ê²Ï¼£ÎÉ¹¬ / Yoshiyuki Kawaji¡Ë