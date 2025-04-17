「iPhone 16e」がシリーズ別で首位！ スマホ人気ランキングTOP10 2025/4/17
「BCNランキング」2025年4月7日〜13日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16e（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 15（アップル）
4位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 iPhone 16 Pro（アップル）
8位 AQUOS wish4（シャープ）
9位 AQUOS sense9（シャープ）
10位 POCO X7 Pro（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 16e（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 15（アップル）
4位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 iPhone 16 Pro（アップル）
8位 AQUOS wish4（シャープ）
9位 AQUOS sense9（シャープ）
10位 POCO X7 Pro（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。