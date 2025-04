¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤è¤ê¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¡×¤Î¤Û¤¦¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ä¡ÖÀè±ä¤Ð¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ³°¤Ê»ö¼Â

だれもが経験したことがある「先延ばし」や「前倒し」を、最新の心理学研究を用いて解明するのが『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか 「先延ばし」と「前倒し」の心理学』(光文社新書)の目的です。

コストがやる気のトリガーになる

ここからは、私たちがタスクにとりかかる適切な順序やタスクを効率的に進めていくための方法について考えていきます。

まずは、何をもって「効率的」といえるのかを考えてみましょう。仕事の内容や種類によって、スピード重視の場合もあれば、正確さ重視の場合もあり、一概に何をもって効率的とするかは決めにくいのですが、一般的に私たちは、かかるコストを最小限に抑えようとしながらタスクを処理しています。なるべく心身ともにコストがかからないよう、つまり後で嫌なことが待っていたり、残っていたりしないようなタスクマネジメントを、ここでは効率的なタスクマネジメントと定義します。

さまざまなタスクがあるなかで、嫌いなタスクから先に片付けておこうとする人は、意外と多いのではないでしょうか。もちろん、嫌なことにはあまり目を向けたくないから先延ばす、という人もいるでしょう。確かに、好きなこと(友達と遊ぶ、ゲームなど)にはいち早くとりかかりたいですし、嫌いなこと(宿題、歯医者に行くなど)は後回しにしたいと思うものです。ですが、今はしたくない、けれども後で苦い思いもしたくない、だったら先に嫌なことをやっておこうと思って行動する人がいるのも事実です。

これまでの話をふまえると、それは「後のことを考えている」、つまり「セルフコントロールができている」ということになります。ここでは、セルフコントロールに加えて、人がもつある特徴に着目します。それは、「コストがやる気のトリガーになる」ということです。ここでいうコストとは、金銭的なものではなく、心身に負荷を与えるような身体的、精神的、物理的な労力を指します。そして、人には心理的・肉体的なコストを最小限に抑えようとする特徴があります。

未来の「良いこと」より「嫌なこと」のほうが影響力がある

では、こうしたコストのかかるタスクが目の前にある場合、しかもそのタスクからは逃れられない状況にある場合、皆さんはどう感じるでしょうか。「気が重いなー」と心のなかで呟いてしまいませんか?

トリガーとは、日本語でいうと「引き金」です。コストがトリガーになるとは、負担のかかるコストの高さが、むしろその行動を引き起こすきっかけの1つになることを指します。「気が重いなー。よし! だったらもう、さっさと片付けてしまおう」といった具合です。

このように、嫌なことから逃げたい、先延ばしたいと思う人が多い場面で、むしろコストがあることで早めにとりかかる人もいるということが、これまでの実証実験を通じて明らかにされてきたのです。

嫌なことに早めにとりかかっておこうとする行動を説明するうえで、まず「予測の非対称性」という考え方を紹介します。ブリティッシュコロンビア大学のハーディスティらは、将来好きなことをしている自分を予測するのと、嫌いなことをしている自分を予測するのとでは、それぞれの感情の強さが異なる点に着目しています*1

将来嬉しいことがある、楽しみなことが待っている、とイメージすれば、早くその日が来ないだろうかと待ち遠しく感じるでしょう。一方で、将来辛い目にあうかも、嫌な思いをしているかも、とイメージすることは、恐怖などの強い感情を伴い、またそんな目にあう日までのことを考えるのも嫌になります。

この楽しみと恐怖の感情は相対する感情ですが、その強さは同程度ではありません。ハーディスティらは、さまざまな味のジェリービーンズを試食してもらうという実験を実施しています。味の種類は、スイカやレモン、ブルーベリー味などの美味しいものから、土の味やミミズの味といったまずいものまでさまざまです。実験の参加者には、それぞれのジェリービーンズを食べるときの感情などを回答してもらいました。

その結果、まずいジェリービーンズに対する嫌悪感情(食べたくない! 不愉快!)の方が、美味しいジェリービーンズに対するポジティブな感情(爽やか! 美味しそう!)よりも強いことが明らかになったのです。だからこそ、その嫌悪感情をなるべく小さくしようと、早めにさっさと終わらせてしまおうとするのかもしれませんね。

好きなものは最初に食べる? 最後までとっておく?

「好きなものは最初に食べる派? それとも最後までとっておく派?」

だれもが一度は答えたことのある他愛のない質問です。真剣に議論するテーマではないと思われるかもしれませんが、実はこの問題について考えていくうちに、私は興味深い事実にたどり着きました。

ちなみに、私の夫は好きなものを最後に残す派です。そして、嫌いなものがあれば何より先に食べ終えてしまいます。一方の私は、好きなものを最後に残しておく、ということはあまりありません。気のむくままに好きなものから食べはじめます。わざわざ好物を最後のお楽しみとしてとっておこうとは考えたことがありませんし、苦手なものからあえて先に食べようともしません。

どちらの派閥にもそれぞれに言い分があります。大学の授業でこの質問をした後にその理由を尋ね、実際に学生にディベートをしてもらうと、最初はしょうもない議論だと思いながらはじめていても、次第に白熱していくのです。

残しておく派:「好きなものを残しておいて最後に食べることで、食事の終わりにハッピーになれる」「最後に嫌いなものが残っているのはもはや絶望」

先に食べる派:「好きなものこそ、出来立て、美味しいうち、温かいうちに食べたい」「嫌いなものを先に食べてお腹いっぱいになってしまったら、好物を美味しく食べられないかもしれないからもったいない」

残しておく派:「好きなものを残しておいて、お腹いっぱいで食べられないことはない。ちゃんと見通して食事を楽しんでいる」

先に食べる派:「そんなことまで考えていては食事が楽しめない」

このような調子で、延々と議論は続きます。

さて、「好きなものから食べる派」と「最後までとっておく派」の違いは、どこからくるのでしょうか。そう考えた私は、社会人を対象にアンケート調査を実施しました*2。「あなたは好きなものは最初に食べる派ですか? それとも最後に残しておく派ですか?」という質問をしたうえで、両者の違いに関していくつかの仮説を検証してみたのです。

最も有力な仮説が、セルフコントロールの高さの違いです。後のことを考えて目の前の好きなものを最後まで残しておくためにはセルフコントロールが必要です。そこで、好きなものを残しておく人は、そうでない人よりもセルフコントロールが高いと予想しました。

しかしながら、この仮説は一貫して支持されませんでした。好きなものを残す人とそうでない人の間で、セルフコントロールの高さに統計上の有意な差はみられなかったのです。好きなものを残す人はセルフコントロールが優れていて、反対にそうでない人は衝動のままに好きなものを食べてしまうセルフコントロールが低い人、ということではないようです。

そこで、今度は次のような仮説を検証してみました。ハーディスティらの知見をふまえると、嫌いなものが残っていることへの嫌悪感情の強さが影響を与えているかもしれないと考えられます。つまり、好きなものを先に食べるか、後に残しておくかどうかよりも、最後に好きでないものが残っていることに対し、どれくらいネガティブな感情を抱くかどうか、その強さに違いがあるのではないかと考えたのです。そこで、好きなものを残しておく人は、そうでない人よりもネガティブなことに対する感受性や敏感さが高いと予想しました。

調査の結果、この仮説は概ね支持されました。つまり、嫌いなものが最後の最後に残っているということを強く嫌がるかどうかが、その行動に影響を与えていたのです。実際に、「好きなものを最初に食べる派」の私は、好きではないものが食事の最後に残っていたとしても、さほど気になりません。

ちなみに、対象者の224名のうち、85名が好きなものは最初に食べる派、139名が最後に残しておく派でした。残しておく派の人の方が多いようです。性別や年代によってこのバラツキが異なっているかも調べてみましたが、その傾向はみられず、性別や年代によって偏りがあるというわけではありませんでした。

恐怖や痛みを最小化するための「前倒し」

先ほど紹介したアンケート調査では、好きな仕事と嫌いな仕事が与えられたとき、どちらから取り組むかも尋ねています。こちらは好きな仕事から取り組む人が145名、嫌いな仕事から取り組む人が78名、未回答が1名でした。その結果、嫌いな仕事からとりかかる人は、好きな仕事からとりかかる人よりもセルフコントロールが高いことが示されています。

セルフコントロールの高さや、コストがトリガーになることなどによって、人は嫌いなタスクからはじめることを効率的と捉える傾向にあります。実際に、人からやれといわれて指示されたタスクは、自ら望んで行うタスクと比べて動機づけは低く、先延ばしされやすいといわれてきました。その一方で、人から指示されたタスクほど、むしろ早めにとりかかる人がいることも事実なのです*3。

嫌なことを後回しにすると、必然的にそれについて考える時間が長くなるため、より多くの時間をその嫌なことに割く、という結果になります。長い間嫌なことを考えるのは苦痛です。だからこそ、怖いことや痛いことは、できるだけ早めに終わらせたいと思うものです。

カリフォルニア大学のハリスの研究では、参加者にとって苦手であるイベントを明日やるか、もしくは1週間後にやるかを選択してもらいました。その結果、嫌なことはなるべく後回しにしようと、少しでも現在から遠い「1週間後」を選ぶ人と、嫌いなことだからこそさっさと終わらせてしまおうと、現在から近い「明日」を選ぶ人とで二極化する傾向が示されています*4。

この点についてさらに検討を進めるため、ハリスはあるシナリオを用いた実験を行いました。実験に参加した352名の成人は、次のシナリオを読んで、示された5個の選択肢から1つを選びました。

《あなたの住む地域で流行しているウィルス感染症のため、それを予防するための注射を30日後に打つことが決まっています。つまり、30日後には非常に強い痛みを経験することになります。このときに、医師からどのタイミングで「その注射がとても痛い」という事実を伝えてほしいですか?》

(A)注射を打つ直前(30日後)

(B)注射を打つ前日の夕方

(C)注射を打つ前日の朝

(D)注射を打つ1週間前

(E)今すぐ(注射を打つ30日前)

結果は、(E)今すぐ(注射を打つ30日前)を選んだ人が約50%、(A)注射を打つ直前(30日後)を選んだ人が約33%でした。直前を選んだ理由のなかには、「30日間、怖くて心配し続けることになる」「待つ時間が長いと、そのことをずっと考えてパニックになりそう」などがあり、恐怖を感じる時間を最小限に抑えようとしていることがみてとれます。一方で、恐怖を感じる時間は最小限に抑えられるものの、心の準備をする機会も十分に得ようとする人がいることも事実です。

嫌なことを考える時間は短く

ハリスはさらに、193名の成人を対象に次のような研究も行っています。

《あなたが40垢療典ぅ轡腑奪を受けることになったとき、どちらを選びますか?》

(A)今すぐ受ける

(B)1週間後に受ける

この質問には、約79%の人が(A)の「今すぐ」を選択しました。先ほどと同様、電気ショックという苦痛を伴うイベントに対して、そのことを考える時間を最小化しようとしたからだと考えられます。

ハリスはさらに、(A)を選んだ参加者に対して、1週間後に受けると36垢箸い小さい電気ショックになるとしても、今すぐ40Vの電気ショックを受けることを選ぶかどうかを尋ねました。すると、(A)を選択した参加者のうち約68%の人が、1週間後の電圧が4昂攜困垢襪箸靴討發覆、今すぐ40Vの電気ショックを受けることを選んだのです。さらに、参加者全体のうち約4割の人が、1週間後には20%弱い電気ショックになるとしても、今すぐの電気ショックを選びました。

一連の実験の結果から、人にとって恐怖を最小化することがいかに重要であるかがわかります。もちろん、これには恐怖や罰に対する敏感さや感受性などのパーソナリティが関わっている可能性があります。

私自身は、身体的な痛みを伴う用事があれば、そうした痛みを感じる期間をなるべく短くしようと、先に済ませる方を選ぶ傾向があります。たとえば昨年、私ははじめて親知らずの抜歯をしました。ちょうど大学の授業のない期間だったので、自らのタイミングで予約をとることができました。そこで私は、迷うことなく直近の日程を予約しました。一番大きい理由は、抜歯そのものを「できるだけ早く終わらせたかった」ということです。先延ばすことも可能でしたが、抜歯のことを考える日数をできるだけ短くしたかったのだと思います。

本章では、セルフコントロールの高さ、コストがトリガーとなること、恐怖や痛みの最小化などの影響に焦点をあてて、効率的なタスクマネジメントのあり方を考えてきました。ここまで読んで「嫌いなタスクからはじめた方がいいんだ」と思った人もいるかもしれませんが、そう簡単に結論づけることもできません。タスクマネジメントは多様であり、複数の要因が絡み合っています。

