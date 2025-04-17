日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の3万3800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41269.49円 ボリンジャーバンド3σ
39332.06円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38210.90円 200日移動平均
37682.00円 75日移動平均
37545.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37394.63円 ボリンジャーバンド1σ
35457.20円 25日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
33954.00円 5日移動平均
33920.40円 16日日経平均株価現物終値
33800.00円 17日夜間取引終値
33519.77円 ボリンジャーバンド-1σ
32895.00円 一目均衡表・転換線
31582.34円 ボリンジャーバンド2σ
29644.91円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41269.49円 ボリンジャーバンド3σ
39332.06円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38210.90円 200日移動平均
37682.00円 75日移動平均
37545.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37394.63円 ボリンジャーバンド1σ
35457.20円 25日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
33954.00円 5日移動平均
33920.40円 16日日経平均株価現物終値
33800.00円 17日夜間取引終値
33519.77円 ボリンジャーバンド-1σ
32895.00円 一目均衡表・転換線
31582.34円 ボリンジャーバンド2σ
29644.91円 ボリンジャーバンド3σ
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