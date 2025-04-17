　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の3万3800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41269.49円　　ボリンジャーバンド3σ
39332.06円　　ボリンジャーバンド2σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38210.90円　　200日移動平均
37682.00円　　75日移動平均
37545.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37394.63円　　ボリンジャーバンド1σ
35457.20円　　25日移動平均
34310.00円　　一目均衡表・基準線
33954.00円　　5日移動平均
33920.40円　　16日日経平均株価現物終値
33800.00円　　17日夜間取引終値
33519.77円　　ボリンジャーバンド-1σ
32895.00円　　一目均衡表・転換線
31582.34円　　ボリンジャーバンド2σ
29644.91円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース