締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか…人が前倒ししやすいタスクの「意外な特徴」

だれもが経験したことがある「先延ばし」や「前倒し」を、最新の心理学研究を用いて解明するのが『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか 「先延ばし」と「前倒し」の心理学』(光文社新書)の目的です。

タイパ社会においては諸悪の根源のように扱われがちな「先延ばし」にも、実はいいところがたくさんあります。十分に考える時間を持つ、クリエイティビティを促進するなどの利点があることが、心理学の研究から明らかになっています。一方の「前倒し」にも、もちろん多くの長所がありますが、同じくらい短所もあるということがわかっているのです。

『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか 「先延ばし」と「前倒し」の心理学』から一部を紹介します。

大学生が先延ばしにするレポート

極端な前倒しをする部下や生徒、子どもなどがいる場合、私たちはどのような態度で接するのが適切なのでしょうか。2章で述べた大学生のレポート提出のタイミングについて、私自身が指導者として心得ておきたいと感じた研究を紹介します。

先延ばしをせず、さっさとタスクに取り組む背景の1つに、タスクへの嫌悪感があげられます。嫌いなタスクをさっさと終わらせること自体、その人の心理的な安堵や効率性の面からみて問題はないでしょう。しかし、それによって任されたタスクや宿題、レポートなどの出来が著しく低くなったり、低いパフォーマンスによって達成感や満足感を得られなかったりする場合には注意が必要です。

そこで、大学生がどれくらいその授業に興味をもち、将来役に立つと思っているかが、課題やレポートを提出するタイミングとどのように関わっているのかを調べてみました*1。その結果が下のグラフです。

縦軸は、レポートの締め切り日からレポートを提出した日を引き算した数値を表しています。値が大きいほど早めに提出していることを表しており、値が小さくなるほど締め切りギリギリに提出していることになります。値がマイナスになっている場合は締め切りを超過していることを表しています。

横軸は、右にいくほど興味の度合いが高いことを、左にいくほど興味の度合いが低いことを表しています。まず、その授業に対する興味が低いほど、課題の提出がギリギリになっている、つまり先延ばしをしているという関連がみられました。「つまらない授業」だと、課題に対するやる気やモチベーションも低くなってしまうのでしょう。

早く提出されたレポートの完成度

注目すべきは、この関連がその授業を「役に立つ」と評価している学生にしかみられなかったということです。グラフの点線は、授業を役に立つと評価している学生を表しています。つまり、その授業は役に立つ(すべての授業でそう思ってほしいところですが)と認識しているにもかかわらず、授業が楽しくないと感じている学生は、その授業の課題を先延ばしする傾向がみられたのです。反対に、その授業が役に立たないと評価している場合(グラフの実線)は、「授業がつまらない」と感じている学生ほど、早めに課題を提出していました。

これはとても興味深い結果でした。どうしてそんなに早くから課題にとりかかるのかという問いの答えの1つが、「役に立たないうえにおもしろくないから、さっさと片付ける」という心情であるならば、教える側にとっては耳が痛い話です。あまりに早く課題やレポートを終わらせ、さらにその完成度が低いという学生が多い場合は、授業には工夫や刷新が必要なのかもしれません。

逆に考えるなら、「役に立つうえにおもしろい授業」の課題だと、学生たちはこのような過度な前倒しをしない、と捉えることができます。私自身、指導者として常に心得ておきたい研究結果となりました。

指示されたタスクをあまりに早く処理しようとする部下や学生に対して、タスクを与えた監督者や指導者はどう対応すればよいでしょうか。まず、タスクや授業自体を「おもしろく」したいところですが、それには抜本的な改善が必要かもしれません。

一方、「役に立つ」の方は捉え方によっても変えられそうです。たとえば、そのタスクが長期的にみてその人にとってどのような意味をもたらすのか、つまりどう役に立つのかを伝えることはできるでしょう。

一言で表現するのはなかなか難しそうですが、そうした声かけによって、与えられた仕事に対する誇りや働きがい、学ぶ意欲を刺激するきっかけの1つにはなるかもしれません。

