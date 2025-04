欧米の出版業界にも大きなインパクトをもたらしている「BookTok」の意外な実情

TikTok上の読書コミュニティ「BookTok」は2019年後半に誕生し、2020年以降、急速に拡大した。日本でも小説を紹介する動画クリエイター・けんごが注目され、スターツ出版が自社アカウントも活用して売り伸ばし、今や「当たり前」の存在となった。

欧米の出版業界にも大きなインパクトをもたらし、今まで本の世界で権威を持ってきた「白人・男性・異性愛者」の読書家の価値観ではない本が注目されるようになったと言われているのだが……それって本当なのか? と疑問を投げかける論文が発表された。

BookTokの絶大なる影響力

欧米ではBookTokerは主に10代と若い女性で、2024年10月時点で#BookTokは3090億回以上再生、約5200万の投稿を記録。

NPDグループによると2021年5月時点でヤングアダルトフィクション小説の売上が前年比約70%増加し、大手書店チェーンBarnes & Nobleは店舗閉鎖計画を撤回するほどこのムーブメントの後押しを受けた。

イギリスでも2022年には全書籍販売の約3%がTikTokやYouTubeなどのビデオプラットフォームに起因していると報告されている。たとえばコリーン・フーヴァーによるDVを描いたショッキングなロマンス小説『It Ends With Us』は2022年初頭にTikTokでバイラルになり、イギリスで100万部以上のペーパーバックが売れ(実写映画化もされた)、同年にはアメリカのベストセラートップ10のうち6冊が彼女の作品になった。

最近ではBarnes & Nobleやカナダ最大の書籍小売業者Indigoは、店舗内およびウェブサイト上にBookTokで人気の書籍を宣伝する専用スペースを設けている(日本でも本を紹介するTikTok動画を書店で流している)。

また、欧米の超大手出版社Big5の一角を形成するPenguin Random HouseはTikTokと協力して書籍にタグを付けて詳細情報へのリンクを提供する機能を実装し、購入を促しているし、Simon&SchusterもBookTokの盛り上がりを受け、伝統的な紹介文・推薦文のようなテキストベースの販促から動画、ソーシャルメディアを軸にしたプロモーションへ舵を切ると発表。

書店や出版社の動きさえ変えてきたのである。

BookTokムーブメントの特徴

このようなBookTokムーブメントは、当初、白人・異性愛者・男性が支配する伝統的な出版界と対照的だと考えられていた。

日本でもTikTok売れした作品の大半がそうだったように、欧米でも新聞や雑誌のような伝統的なメディアに書評が載るような現代文学やミステリー小説などではなく、TikTok発でヒットしたのは若者向けのヤングアダルト(YA)フィクション、ファンタジー、ロマンスが中心だった。

また、BookTokは1冊の本を詳細に分析・紹介する従来の書評とは異なり、動画で1冊の本だけを取り上げているケースは半分くらいしかなく、もう半分は複数の本を紹介している。しかもTikTokだから1本の動画の尺はきわめて短い。だから本当に簡単な紹介と「おもしろい」「好き」「ここがいい」のような簡潔な感想、好き嫌いを語って終わりになることが珍しくない。

これらの点においては既成文壇的な読書観、価値観、スタイルとは異なるものが注目・支持されたことは間違いではない。そうしたものに実は莫大な需要があることの発見が書店や出版社に衝撃を与えたことも事実である。

BookTokは旧来的な価値観から自由だったのか?

だが実際に代表的な55本のBookTok動画と27人の動画クリエイターを分析したAlysia De Melo"The Influence of BookTok on Literary Criticisms and Diversity”(「Social Media + Society」Volume 10, Issue 4,2024)によると、実際にはBookTokの世界はそこまで多様ではない――私たちが生きている社会的な現実よりも多様ではない、という。

まず同論文が指摘するのは、人気を博しているのはたしかに動画クリエイターも取り上げられている作家も女性(に見えるか、あるいはそう自認している人たち)が中心である。しかしいずれもほとんどが白人である。

もっともフォロワー数の多いクリエイターは中東出身の@aymansbooksであり、有色人種でもBookTokのトップに立つ可能性はある。

だが27人のクリエイターのうち有色人種は3人(黒人1人、中東1人、東南アジア1人)、白人のクリエイターは10人。残り15人は人種を特定できなかったが動画内で見えた肌の色は薄く、白人である可能性が高い。

134人の著者のうち白人が最多の94人。続いて東アジア13人、黒人8人、ラテン系8人、中東3人、東南アジア3人、南アジア3人、不明4人。

もっとも多い人種とジェンダーの人口統計は白人女性で72人、次に多いのは白人男性で18人だった。

ただし動画クリエイターの人種と推薦する著者の人種には関連性は見られず、有色人種のクリエイターも白人著者を推薦し、白人クリエイターも有色人種の著者を推薦していた。

また分析対象となった本のほとんどがフィクションであり、ノンフィクションは10冊未満。性的指向については70冊が異性間のロマンス、13冊が同性間のロマンスを描いており、LGBTQ+コミュニティに属する著者は6人。15%程度が同性間のロマンスを描いていることになるが、アメリカではセクシャルマイノリティを自認する割合は7%前後である。

BookTokの世界に多様性はない

もっとも言及されていた著者にコリーン・フーヴァー(白人女性、白人の異性愛者の主人公を描く)、テイラー・ジェンキンス・リード(白人女性、非白人の主人公を描く)、トレーシー・ディオン(黒人女性、黒人の主人公を描く)の3名がいる。

しかしトレーシー・ディオン以外にBookTokの代表的な動画で取り上げられている黒人作家はいなかった。

アメリカの人種構成は2024年時点で白人が6割弱、ヒスパニックが2割弱、黒人が1割強、アジア系が6%、その他が6%とされる。

それと比べるとBookTokの世界は動画クリエイターも著者も、取り上げている小説の主要人物についても人種的多様性がむしろない。

もっともこれはどんな本を出版するのか、どの本に大きなプロモーションを打つのか決めている出版社、エージェントがいまだ異性愛者の白人男性が中心であることに起因している面もあるだろう。

もちろん出版社、書店、作家、動画クリエイターだけでなく、TikTokユーザー側が望んでいなければこうならなかった面もある。

これは論文に書いてあることではなく筆者の私見だが、アメリカのTikTokユーザーはヒスパニック系、黒人、アジア系の順に多く、白人はそれらより少ないという調査がある。にもかかわらずこのような結果になっているのは、若干不可解に感じる。運営者であるByteDanceのアルゴリズムの問題もあるかもしれない。

日本のBookTokは……?

日本ではBookTokerが続々現れているかといえば、筆者の知る限りはそんなことはなく、さらにいえば女性中心ですらないように思われる。

TikTok売れした本の多くは女性を中心に支持される小説が多いにもかかわらず、たとえば有名なけんごにしてもBLコミックを紹介する書店員はなにしても男性だ。

少なくとも現実と同程度にジェンダーやセクシュアリティの多様性が反映されたバイラルのしかたをしているとも思えない(論文の著者のように定量的に調査したわけではなく、あくまで印象だが)。

若者を中心にした「従来の価値観にとらわれない」「新しい」「自由で多様な」動画が人気を博しているプラットフォーム、という認識は「思い込み」にすぎず、現実の日本社会のジェンダーロールその他の社会規範を意外と引きずっている、と見たほうが正確かもしれない。もちろんそれは単純にTikTokのせいでもクリエイターのせいでもなく、この社会の側の問題だが。

