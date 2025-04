諸悪の根源のように扱われがちな「先延ばし」が、じつは「クリエイティビティを促進する」という「科学的事実」

だれもが経験したことがある「先延ばし」や「前倒し」を、最新の心理学研究を用いて解明するのが『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか 「先延ばし」と「前倒し」の心理学』(光文社新書)の目的です。

タイパ社会においては諸悪の根源のように扱われがちな「先延ばし」にも、実はいいところがたくさんあります。十分に考える時間を持つ、クリエイティビティを促進するなどの利点があることが、心理学の研究から明らかになっています。一方の「前倒し」にも、もちろん多くの長所がありますが、同じくらい短所もあるということがわかっているのです。

『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか 「先延ばし」と「前倒し」の心理学』から一部を紹介します。

ポジティブな先延ばし

私たちは先延ばしという問題をうまく回避できたりできなかったりしながら、日々のタスク処理に奮闘しています。先延ばしをしてしまう自分に対してイライラしたりがっかりしたりをくり返している人もいるでしょう。

しかし、先延ばしにつきまといがちなネガティブなイメージは、常に正しいとは限りません。2005年、コロンビア大学のチャンらは、すべての先延ばしが悪いものではないということに着目した研究を発表しました*1。先延ばしにはポジティブな意味をもつものも含まれていることを、彼らは指摘したのです。

チャンらは、従来の先延ばしに加えて、先延ばしには「積極的な先延ばし」が存在することを指摘しています。いわゆる「あえての先延ばし」です。

ちなみに、私の夫はよく、このフレーズを使います。私から「まだ〇〇をやってないの?」といわれたときには、「いいや、違う。『あえて先延ばし』てるの」となぜか自信満々な顔で返します。このときに少しモヤッとするのは、私がどこかで先延ばしを「悪いこと」だと決めつけているからかもしれません。

戦略的な「あえての先延ばし」

チャンらの研究では、「積極的な先延ばし」をする人は、先延ばしてはいるものの、彼らの自信の高さや抑うつ、学校の成績などが、先延ばしをしていない人とほぼ同程度であることが示されています。

本書でみてきた先延ばしをしやすい人の特徴には、課題に対する自信が低かったり、課題へのプレッシャーを感じやすかったり、抑うつが高かったりという傾向がありました。しかし、「積極的な先延ばし」をする人の特徴には、課題を先延ばし、締め切りが迫るなどのプレッシャーがかかった状態でこそ、自らのパフォーマンスを発揮できる、いわば「土壇場の強さ」があげられています。迫ってきたタスクに対し、プレッシャーのかかった状態で自身の能力をフル稼働させ、結果的に締め切りまでにタスクを完了させるのです。

土壇場になってからタスクにとりかかっても時間内に終わらせるためには、「自分ならこのタスクをこのくらいの時間でできる」という自信や確信が不可欠です。「積極的な先延ばし」をする人は、こうした見通しをもって、与えられたタスクと時間をうまくマネジメントできているともいえます。

「あえての先延ばし」が功を奏するかの分岐点はまさしく、この見通しにあるといえるでしょう。「『あえて先延ばし』てるの!」と堂々といえるときは、きっとどこかで「今やらなくても絶対に終わらせられる」という確固たる自信があるのだと思います。その結果、タスクを時間通りに完了させることができます。

しかし、どこかで見通しが曖昧だったり、土壇場でとりかかったら間に合わないかも、本当にできるかわからない、と考えたりしているときは、「あえて先延ばし」た結果が、単なるセルフコントロールの失敗に終わってしまいます。

「とりあえず今はやらない。たぶん間に合う、大丈夫」とか、「モチベーションがあがってきたらやる」とあえて先延ばした結果、締め切りに遅れてしまうことは、まさしく根拠のない自信による落とし穴です。

「締め切り間近まで追い込まれないととりかかれない」という人も、与えられているタスクと自らが土壇場に発揮するパフォーマンスの関係がはっきりとイメージできていれば「積極的な先延ばし」となりますが、そうでない場合は「単なる先延ばし」になってしまいます。

つまり、しっかりとした見通しをもつことで、むしろ積極的に先延ばしながらうまくタスクマネジメントができると捉えることができます。「時間の使い方が上手な人」という表現が使われることもありますが、時間をうまく管理できる背景には、限られた時間のなかで、タスクと自らのパフォーマンス量を的確に把握し、タイムリーに先延ばしたり、とりかかったりというタスクマネジメントができている人ともいえます。なんだか少しだけ先延ばしに対するポジティブなイメージがみえてきた気がします。

とあるバラエティ番組の出演者が、「夏休みの宿題は8月31日(つまり夏休みの最終日)にやっていた。でも、それは計画してのこと」という趣旨のお話をされていたことがあります。これはまさしく「あえての先延ばし」です。

小学校の夏休みの宿題の量は決して少なくありません。夏休みが終わるまでという明確な期限があるなかで、そこそこの量のタスクを計画的にこなすことを、子どもに課していることになります。よく考えてみると、私たちは小学生のときからタスクマネジメント力が試されてきているのです。

先延ばしが創造性を高める

一見、タスクを後回しにしているようにみえても、計画的で意味のある先延ばしは、さまざまなプラスの成果をもたらすことがあります。ここでは、意図的な先延ばしが創造性を生むことを示した研究を紹介します。

皆さんも日頃、YouTube動画を視聴したり閲覧したりすることがあるかと思います。あまりYouTubeを見ないという人は、SNS、Netflixなどのサブスク動画に置き換えてふり返ってみてください。

アメリカで行われた調査では、オフィスで働く人たちが1日あたり平均およそ77分間の時間を、本来のやるべき仕事とは無関係のYouTube動画の視聴に費やしていることが示されています*2。私も、気分転換にYouTube動画を閲覧することがありますが、1日あたりの総視聴時間をつなぎあわせると……と思うと少しドキッとします。

イエール大学のシンらは、参加者の大学生に、起業のための提案書を作成してもらうという実験を行いました*3。提案書の作成中、画面にはその課題に関連しないYouTube動画のリンクが表示されていました。参加者は1本の動画が視聴できる低条件、4本の動画が視聴できる中条件、8本の動画が視聴できる高条件の3つの条件に分けられ、どのグループも動画を視聴できる状態で、提案書を作成しました。

その後、完成した提案書に対し、その提案内容がどれくらい創造的かを評価した結果、中条件、つまり4本の動画を視聴できる状態で作成された提案書の中身が、最も創造的であるという結果が得られたのです。このことから、先延ばしが少なかったり、過度に先延ばしたりするよりも、「適度な先延ばし」が予想外の発想や新たなアイディアの生産には効果的であることがわかりました。

確かに、仕事や課題が煮詰まったとき、締め切りが迫っていて先延ばしをしている場合ではなかったとしても、意図的にタスクを一旦中断することで、気分転換やリフレッシュができ、新たな考えを思いついたり、逆にはかどったりすることがあります。つまり、「先延ばしをする余裕はない! もう締め切りまで時間がないんだから!」というときでも、一時的に後回しにしてみることは、タスクマネジメントの1つといえます。

気分転換がタスクの完了に向けてよい効果を生むかもしれませんし、思いがけずに有益な情報を得たり、タスクの完了に向けてのよい準備・計画段階になったりすることもあります。一時的な先延ばしがよりよい成果をもたらすこともあるのです。

