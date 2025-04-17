ËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òâË¤ß¤Ä¤±¡Ä58ºÐÃË¡Ö°ì½ï¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇºÊ¤ò¥á¥Ã¥¿»É¤·¤«¡×Á÷¸¡¤Ç¤ÎÀ¨¤ß¼Ì¿¿
¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼Á°¤Ç·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¡£¤½¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÉ×¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
£´·î13Æü¡¢·Ù»ëÄ£ÅìÂ¼»³½ð¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î·óÂô¹§¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ºÊ¤ÇÆ±¤¸¤¯¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î±×Âå¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤ò»É¤·»¦¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÂáÊáÍÆµ¿¤Î»ö·ï¤Ï£´·î13Æü¤Î¸áÁ°10»þÈ¾²á¤®¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤ÏÀ¾ÉðÃÓÂÞÀþ¤ÎÀ¶À¥±Ø¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ØÀ¾Í§À¶À¥Å¹¡Ù¤Ç¤¹¡£Æ±Æü¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÆüÍËÆü¤Ç¡¢Å¹Æâ¤ÏÇã¤¤ÊªµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·óÂôÍÆµ¿¼ÔÉ×ÉØ¤Ï°ì½ï¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÆþÅ¹¡£Ä¾¸å¤Ë·óÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï£³³¬¤ÎÆüÍÑÉÊÇä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¿ÏÅÏ¤êÌó18Ñ¤ÎÊñÃú¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
·óÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢£³³¬¤Î½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ë¤¤¤¿±×Âå¤µ¤ó¤òÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊñÃú¤Ç¥á¥Ã¥¿»É¤·¤Ë¡£ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥¤¥ìÆâ¤ÇÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿·óÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±×Âå¤µ¤ó¤Ï±¦ÏÆÊ¢¤Ê¤ÉÊ£¿ô²Õ½ê¤ò»É¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ò¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ó
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢·óÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡½Ò¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¡Ê±×Âå¤µ¤ó¤È¡Ë¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê»É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤«¤é°ä»º¤ò½ä¤Ã¤Æ¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊñÃú¤Ï¶¼¤¹¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó
ËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï£´·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·óÂôÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁ÷¸¡¤ò»£±Æ¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òâË¤ßÀ¨¤à¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤Ç¡¢ÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶¼¤¹¤¿¤á¤ËÊñÃú¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¤¤»¦°Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤¿¤á¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÏÊª¤Ç½÷À¤ò¥á¥Ã¥¿»É¤·¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¥È¥¤¥ì¤Ç½±·â¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤ÎÃëÁ°¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¾ì¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤â¼þ°Ï¤ËµÒ¤äÅ¹°÷¤¬Â¿¤¯¤¤¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥¤¥ìÆâ¤Ê¤é¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÈÈ¹Ô¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤«¤é»¦¿Í¤ËÀÚ¤ê¤«¤¨¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£