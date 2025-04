神奈川県出身の葉っぱ切り絵アーティスト「リト@葉っぱ切り絵」による期間限定の作品展「Hello!Leaf Art World in Yokohamaリト@葉っぱ切り絵展 in 横浜みなとみらい」が8月31日まで開催中。賑わいを見せている。本展は、横浜の美しい風景をモチーフにした作品や、昨年の野毛動物園とのコラボで大好評を博した『葉っぱ切り絵いきものずかん』(講談社)の掲載作品など、繊細で精巧な葉っぱ切り絵の世界を堪能できる内容。また新作「行き先は潮風の吹くまま、気の向くまま」が初披露されているほか、横浜の街並みを巡る人気シリーズ「葉っぱの小旅行 in みなとみらい」や「葉っぱの小旅行 in チャイナタウン」も展示されている。

オリジナルグッズの販売や、新作にちなんだフォトスポットも展示。3月29日から8月31日の期間、神奈川・MM21グランモール公園1Fのクロス・パティオにて開催中。なお、4月26日土曜午後2時から4時まで、当日、会場で対象書籍・カレンダーを購入した人に、リトさんがサインをプレゼントする企画も予定。詳細は会場スタッフまで。書籍は、1枚の小さな葉っぱの上に繰り広げられる動物同士の交流を描く。動物、魚、鳥、虫といったいきものたちそれぞれの特徴にフォーカスした作品が、1冊に収録されている。子どもの頃から動物や魚の図鑑を眺めるのが好きだったというリトさん流の“いきものずかん”の内容。リトさんは1986年生まれ、神奈川県出身。自身のADHDによる偏った集中力やこだわりを前向きに生かすために、2020年より独学で制作をスタート。SNSに毎日のように投稿する葉っぱ切り絵が注目を集める。『情熱大陸』(TBS系)、『徹子の部屋』(テレビ朝日系)、『あさイチ』(NHK総合)といった番組や新聞など国内メディアで続々と紹介されたほか、アメリカ、イギリス、イタリア、フランス、ドイツ、ロシア、イラン、タイ、インドなど、世界各国のメディアでも、驚きをもって取り上げられる。全国各地にて作品展を展開する。これまでの作品として、『葉っぱ切り絵コレクション いつでも君のそばにいる 小さなちいさな優しい世界』『葉っぱ切り絵絵本 素敵な空が見えるよ、明日もきっと 小さな優しい森の仲間たち』など。絵本に『まねっこカメレオン』がある。