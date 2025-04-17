ニューカッスルvsクリスタル・パレス 試合記録
【プレミアリーグ第29節】(セント ジェームズ パーク)
ニューカッスル 5-0(前半4-0)クリスタル・パレス
<得点者>
[ニ]ジェイコブ・マーフィー(14分)、オウンゴール(38分)、ハービー・バーンズ(45分+2)、ファビアン・シェア(45分+8)、アレクサンデル・イサク(58分)
<警告>
[ニ]ダン・バーン(60分)、ブルーノ・ギマランイス(67分)
[ク]ウィル・ヒューズ(51分)、ジェフェルソン・レルマ(60分)、ダニエル・ムニョス(78分)
観衆:52,197人
└クリスタル・パレスは大量失点で惨敗…鎌田は0-4後半途中から出場、5連勝ニューカッスルは3位浮上
ニューカッスル 5-0(前半4-0)クリスタル・パレス
<得点者>
[ニ]ジェイコブ・マーフィー(14分)、オウンゴール(38分)、ハービー・バーンズ(45分+2)、ファビアン・シェア(45分+8)、アレクサンデル・イサク(58分)
<警告>
[ニ]ダン・バーン(60分)、ブルーノ・ギマランイス(67分)
[ク]ウィル・ヒューズ(51分)、ジェフェルソン・レルマ(60分)、ダニエル・ムニョス(78分)
観衆:52,197人
└クリスタル・パレスは大量失点で惨敗…鎌田は0-4後半途中から出場、5連勝ニューカッスルは3位浮上