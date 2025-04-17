¥¤¥ë¥ß¥¹¥Ý¥Ã¥È´éÉé¤±¡©

ÂçÌ«´ðÃÏ¤Ë´ó¹Á¤·¤¿´ÏÂâ¤Ë¡ÖÅÅÅô´Ï¾þ¡×

¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦Îý½¬´ÏÂâ¤Ï2025Ç¯4·î16Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÂçÌ«´ðÃÏ¤Ë´ó¹Á¤·¤¿Îý½¬´Ï¡Ö¤·¤Þ¤«¤¼¡×¡¢ÁÝ³¤Êì´Ï¡Ö¤¦¤é¤¬¡×¡¢¸î±Ò´Ï¡Ö¤Æ¤ë¤Å¤­¡×¡Ö¤¦¤ß¤®¤ê¡×¤¬¡¢ÅÅµå¤ÇÁ¥ÂÎ¤òÅÅ¾þ¤¹¤ë¡ÖÅÅÅô´Ï¾þ¡×¤ò»Ü¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£


Î½´ÏËÉ¶õÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¸î±Ò´Ï¡Ö¤Æ¤ë¤Å¤­¡×¡Ê²èÁü¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¡Ë

¡¡º£²ó¡¢ÂçÌ«´ðÃÏ¤Ë´ó¹Á¤·¤¿4ÀÉ¤Î´ÏÂâ¤Ï¡¢Âè75´ü°ìÈÌ´´Éô¸õÊäÀ¸¤ÎÂ´¶È¤ËÈ¼¤¦¶á³¤Îý½¬¹Ò³¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿Îý½¬´ÏÂâ¤Ç¤¹¡£

¡¡Îý½¬´ÏÂâ¤Ï¡¢3·î15Æü¤Ë¹­Åç¸©¤Î¹¾ÅÄÅç¤ò½Ð¹Á¸å¡¢¸â¡Ê¹­Åç¸©¡Ë¡¢¿À¸Í¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¢ÆáÇÆ¡Ê²­Æì¡Ë¡¢»°´ù¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡¢º´À¤ÊÝ¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¡¢ÉñÄá¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçÌ«¤Ë´ó¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌ«¤Ë¤Ï4·î16Æü¤Þ¤ÇÄäÇñ¤·¡¢º£¸å¤Ï¶üÏ©¡¦º¬¼¼¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢Ä»±©¡Ê»°½Å¸©¡Ë¡¢²£¿Ü²ì¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ë´ó¹Á¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Îý½¬´ÏÂâ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Æ¤ë¤Å¤­¡×¤Ï¡¢BMD¡ÊÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¡Ë¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÎ½´ÏËÉ¶õÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ÏÂÀ½¥¤¡¼¥¸¥¹¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÀ­Ç½´Ï¤Ç¤¹¡£ÂçÌ«´ðÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¸î±Ò´Ï¡Ö¤·¤é¤Ì¤¤¡×¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂÐ¶õ¤è¤ê¤âÂÐÀøÇ½ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£