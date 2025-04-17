NY³ô¡¢°ì»þ900¥É¥ëÄ¶²¼Íî¡¡¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¡É¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸«²ò¤ò¼õ¤±
16Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÄ¹´ü²½¤Ê¤É¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢900¥É¥ë¤¢¤Þ¤ê²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï16Æü¡¢FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Î±¿±Ä¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢900¥É¥ë°Ê¾å²¼Íî¡£·ë¶É¡¢Á°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ699¥É¥ë57¥»¥ó¥È°Â¤¤3Ëü9669¥É¥ë39¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢4Ëü¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤òºÆ¤Ó³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ß¤òÇã¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢°ì»þ¡¢6¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë1¥É¥ë¡á141±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
½»Âð,
ºë¶Ì,
»×¤¤¤ä¤ê,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ºßÂð°åÎÅ,
À¸²Ö,
³¤