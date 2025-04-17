¸ÞÉ´¾ëçý±û¡Ö¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡¢¹Í»¡¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¥É¥é¥Þ¡ØMADDER ¤½¤Î»ö·ï¡¢¥ï¥¿¥·¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤¹¡Ù
ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡ÖÌ¤Íè¤Îºî¤êÊý¡×¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤æ¤¨¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂà¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅ·ºÍ½÷»Ò¹âÀ¸¡£¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ê¤³¤È¤À¤é¤±¤ÇËèÆü¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëÈà½÷¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢Ìò¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸ÞÉ´¾ëçý±û¤µ¤ó»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
´Ö°ã¤Ã¤¿¹Í»¡¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡È¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡É¤°¤é¤¤¤Î¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡ÂÔË¾¤Î¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¤¹¡ª¡¡½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸ÞÉ´¾ë¡¡°ÊÁ°¤«¤é±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¡¢¤·¤«¤â¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡È´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡É¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ò¤ÈÂÁá¤¯µÓËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤¬¶¯¤¯¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÉ´¾ë¡¡»ä¤â¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤¬±é¤¸¤ëÃçÌî°«¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ»îÁ´¶µ²ÊËþÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ÇÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÐ¹»½éÆü¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï³Ø±à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬ÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¡È¤¨¡Á¡Á¤Ã!?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¾×·â¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸ÞÉ´¾ë¡¡»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¡©
¸ÞÉ´¾ë¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬Å·ºÍ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê°«¤Ï¼þ°Ï¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¾ú¤·½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤â°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¡È°«¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥×¥é¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¼ÂºÝ¤ÎËÜÈÖ¤Ç¤Ï¶¦±é¼Ô¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊÁ´ÂÎ¤ä°«¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿¼¤ß¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â»öÁ°¤ËÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï·è¤·¤Æ¥à¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë°«¤Ï¤¹¤´¤¤Å·ºÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·è¤·¤Æ¸É¹â¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÉ´¾ë¡¡¤¿¤À¤¿¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾®¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤È¥ª¥â¥Æ¤Î´é¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Èà½÷¤¬»ý¤ÄÎ¾ÌÌ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤À¤±¤Ç´Ñ¤ëÂ¦¤¬¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Îº¹°Û¤ÎÉ½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸ÞÉ´¾ë¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤É¤ì¤À¤±»ä¤¬Â¾°Õ¤Î¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¡Èº£¤ÎÉ½¾ð¡¢²ø¤·¤¤¤Ê¡É¤È¹Í»¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¹Í»¡¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡È¤¦¤Þ¤¯¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤òÍ¶¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤âÉáÃÊ¤«¤é¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢ÆÉ¤ó¤À¤ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸ÞÉ´¾ë¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤â¤è¤¯¹Í»¡¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡È¤³¤Î¿ÍÊª¤¬ÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡É¤È¿äÍý¤·¤¿¤ê¡©
¸ÞÉ´¾ë¡¡¤·¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´Á³¸«Åö°ã¤¤¤Î¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤À¤È¡¢ÊüÁ÷¤ÎÍâÆü¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÃ¯¤¬ÈÈ¿Í¤«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Î¡ØMADDER¡Ù¤â¤Þ¤µ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ÞÉ´¾ë¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÏÃ°ìÏÃ¤ËåÌÌ©¤ÊÉúÀþ¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¡Ä¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°«¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯»³Â¼Î´ÂÀ¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹
¨¡¨¡º£ºî¤Ï³Ø¹»Æâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¶¦±é¼Ô¤âÆ±Ç¯Âå¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ÞÉ´¾ë¡¡½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤¬ËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ªÏÃ¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤¤¤µ¤ÄÄøÅÙ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶À©Éþ¤òÃå¤Æ¶µ¼¼¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢·ë¹½¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿µ÷Î¥´¶¤â²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¤Ïflumpool¤Î»³Â¼Î´ÂÀ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³Â¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¹õÀîÍª¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸ÞÉ´¾ë¡¡°«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹õÀî¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¡È²¿¤À¤³¤Î¿Í¤Ï!?¡É¤È¶¸µ¤¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢ÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤½¤Î¸å¤Î°«¤Î±¿Ì¿¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¡©
¸ÞÉ´¾ë¡¡ºîÉÊ¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»³Â¼¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü·ëº§¤·¤Þ¤¹¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤é¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤ï¡ª¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±¤¸´ØÀ¾¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢²ñÏÃ¤â´ØÀ¾ÊÛÆ±»Î¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤Î¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¹õÀî¤ÈÁ´¤¯°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ëÊý¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¸ÞÉ´¾ë¡¡Íø½Å ¹ä¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÜÅö¤ËËè²óÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Âè£±ÏÃ¤Ç¤â³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ª¤«¤·¤¹¤®¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íø½Å¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ËµÞ¤Î¡È´Ë¡É¤Î½ÅÌò¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡ÊüÁ÷¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¸ÞÉ´¾ë¡¡ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°«¤ÎÉ½¾ð¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ø¤½¤Î»ö·ï¡¢¥ï¥¿¥·¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤¹¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤À¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥ï¥¿¥·¡É¤È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤â´Þ¤á¡¢¤¼¤Ò¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¨¡¨¡¤Þ¤¿¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¸½¾ì¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¸ÞÉ´¾ë¡¡¼Â¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ëµ¤·Ú¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤À¤Ê¤È¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤¬²È¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤ª¤©¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¹¬±¿¡£
¸ÞÉ´¾ë¡¡¥Þ¥Á¤â¹¤¯¡¢¥µ¥¤¥º¤â¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ç¡£¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ÎÁÇºà¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±«¤Ê¤éÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤¦¤ï¤¡¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤°¤é¤¤¸½¾ì¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¡Ò¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥í¥´¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤âÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÌÜ¤Ç»ä¤Î¥Ð¥Ã¥°¤À¤È¤ï¤«¤ë¤·¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤â´Ö°ã¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ï¤ä¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖGetNavi¡×2025Ç¯5·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
MADDER ¤½¤Î»ö·ï¡¢¥ï¥¿¥·¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤¹
4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È
¥«¥ó¥Æ¥ì¡§Ëè½µÌÚÍË24»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÌÚÍË26»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷
¥«¥ó¥Æ¥ì1ÏÃÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éFOD¤Ë¤Æ1½µ´Ö¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®
¡ÊSTAFF&CAST¡Ë
´ÆÆÄ¡§º¢°ÂÍ´ÎÉ¡¢¹â¶¶±É¼ù¡¢Èª»³ÁÏ
µÓËÜ¡§°ËÃ£¤µ¤ó
¼çÂê²Î¡§¡ÖCYM¡×Billyrrom¡Ê¡ÊSPYGLASS AGENT¡Ë¡Ë
½Ð±é¡§¸ÞÉ´¾ëçý±û¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¿»³Â¼Î´ÂÀ¡Êflumpool¡Ë¡¿Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¿»³²¼±Ê¶ê¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë¡¿·¬»³Î´ÂÀ¡ÊWATWING¡Ë¡¿Íø½Å ¹ä¡¿ßÀ Àµ¸ç¡¿ÉðÅÄÍüÆà
¡ÊSTORY¡Ë
ÅìÂç¿Ê³ØÎ¨No.1¤Î¿Ê³Ø¹â¹»¡¦À¶à¥³Ø±à¤ËÎòÂåºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿ÃçÌî°«¡Ê¸ÞÉ´¾ë¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÏÆ¬¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤äÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂà¶þ¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤Î²ñÏÃ¤¹¤éÍÄÃÕ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤Î½»¤à³¹¤Î¶á¤¯¤Çµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ë°«¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÄÇ¯¡¦¹õÀî¡Ê»³Â¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬°«¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.ktv.jp/madder/
»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ ¸ù¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÁÒÅÄ¥â¥È¥¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¾®ºäÃÎÌ¤¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¿ûÌî Íª