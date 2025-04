氷川きよし with t.komuro『ゲゲゲの鬼太郎』EDテーマ「Party of Monsters」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「オリジナル曲の中でこんなに踊ったのは初めてです(笑)」(氷川きよし)

氷川きよし with t.komuroの新曲「Party of Monsters」のMVが、4月17日20時に氷川きよし+KIINA.のオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。

氷川きよしと小室哲哉による初のコラボ楽曲「Party of Monsters」は、フジテレビ他で放送中の『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』のエンディングテーマ。氷川にとって歌手活動再開後初のシングルとなる。

エンディングテーマの話を受けた氷川が、かねてより大ファンだった小室にプロデュースをオファー。氷川がTM NETWORKのメンバー・木根尚登と親交があることや、TM NETWORK楽曲「SEVEN DAYS WAR」をカバーしているという縁もあったことから、小室はオファーを快諾。氷川きよし with t.komuro名義による「Party of Monsters」が誕生した。

この楽曲で、氷川(KIINA.)は初となる高速ラップにも挑戦。歌い出しの「Pa Pa Pa Party of Monsters Monsters Monsters」というフレーズが、「耳に残る!中毒性がある!」などネットで話題になっている。

4月17日に公開されるMVでは「モンスターたちのパーティー」をテーマに氷川(KIINA.)が、大勢の“モンスターダンサーズ”とともに激しいダンスも披露。

氷川(KIINA.) は「オリジナル曲の中でこんなに踊ったのは初めてです(笑)。小室さんからも『鳥肌が立った!』と連絡をいただけて、すごく嬉しい!ぜひ、幅広い方々にこの楽曲を聴いて、思いっきり踊ってもらいたいで」とコメントしている。

なお、5月8日から始まる全国13ヵ所27公演のコンサートツアー『KIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025~KIINA’S LAND~』の全日程も公開された。詳細はオフィシャルサイトで。

