歌手の氷川きよしが17日、氷川きよし+KIINA.公式YouTubeチャンネルで歌手活動再開後初のシングル「Party of Monsters」(氷川きよし with t.komuro名義)のミュージックビデオ(MV)を同日午後8時に公開する。氷川と小室哲哉の初のコラボ楽曲となる同曲は、フジテレビほかで放送中の『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』(毎週日曜 前9:00)のエンディングテーマ。今作は、エンディングテーマの話をうけ、かねてより大ファンだった小室にプロデュースをオファー。氷川がTM NETWORKのメンバー・木根尚登と親交があることやTM NETWORKの楽曲「SEVEN DAYS WAR」をカバーしているという縁もあったことから、小室もオファーを快諾。氷川は初となる高速ラップにも挑戦しているほか、歌い出しの「Pa Pa Pa Party of Monsters Monsters Monsters」というフレーズが、「耳に残る!中毒性がある!」などネットで話題になっている。MVでは、「モンスターたちのパーティー」をテーマに氷川が、大勢の“モンスターダンサーズ”と共に激しいダンスも披露。氷川は「オリジナル曲の中でこんなに踊ったのは初めてです(笑) 小室さんからも『鳥肌が立った!』と連絡をいただけて、すごくうれしい!ぜひ、幅広い方々にこの楽曲を聴いて、思いっきり踊ってもらいたいです」とコメントしている。