ニューカッスルvsクリスタル・パレス スタメン発表
[4.16 プレミアリーグ第29節](セント ジェームズ パーク)
※27:30開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 5 ファビアン・シェア
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 11 ハービー・バーンズ
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 13 マット・ターゲット
DF 17 エミル・クラフト
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス・マイリー
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 18 ウィリアム・オスラ
監督
ジェイソン ティンダル
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
※27:30開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 5 ファビアン・シェア
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 11 ハービー・バーンズ
FW 14 アレクサンデル・イサク
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 13 マット・ターゲット
DF 17 エミル・クラフト
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス・マイリー
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 18 ウィリアム・オスラ
監督
ジェイソン ティンダル
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります