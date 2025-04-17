インテルvsバイエルン スタメン発表
[4.16 欧州CL準々決勝第2戦](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 58 M. Cocchi
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 48 L. Klanac
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 46 L. Karl
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
※28:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 58 M. Cocchi
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 48 L. Klanac
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 46 L. Karl
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります