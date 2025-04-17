[4.16 欧州CL準々決勝第2戦](ジュゼッペ・メアッツァ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

DF 58 M. Cocchi

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 52 T. Berenbruch

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 レロイ・サネ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 25 トーマス・ミュラー

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 48 L. Klanac

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 24 ガブリエル・ビドビチ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

MF 46 L. Karl

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 41 J. Kusi-Asare

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります