R・マドリーvsアーセナル スタメン発表
[4.16 欧州CL準々決勝第2戦](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 63 M. Rosiak
MF 44 J. Gower
MF 45 J. Henry-Francis
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 63 M. Rosiak
MF 44 J. Gower
MF 45 J. Henry-Francis
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 ネイサン・バトラー・オイデジ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります