天皇皇后両陛下は16日夜、大阪・関西万博のため来日中のトンガの皇太子夫妻を御所に招き、私的に夕食会を開かれました。

天皇皇后両陛下は16日午後7時半ごろ、お住まいの御所でトンガのトゥポウトア・ウルカララ皇太子夫妻を出迎えられました。

陛下は「Nice to meet you」と声をかけ、皇后さまは「Nice to see you again」と笑顔で挨拶し、それぞれ握手を交わされました。

両陛下が御所に外国王室を招いて私的な夕食会を開かれるのは、即位後、初めてです。

トンガの皇太子夫妻は、大阪・関西万博で18日予定されているトンガのナショナルデーに出席するため来日しています。

両陛下は2015年、国王の戴冠式に出席するためトンガを訪れ、皇太子夫妻とも交流を深められてきました。

食後には、愛子さまも同席されたということです。

トンガの皇太子夫妻は、御所に2時間半ほど滞在されたということです。