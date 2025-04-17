WON、TVアニメ『完璧聖女』エンディングテーマ「Sister」MVプレミア公開
WONが本日4月17日、TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』エンディングテーマ「Sister」を配信リリースした。これに伴ってオフィシャルYouTubeチャンネルにてミュージックビデオがプレミア公開となった。
◆WON 動画 / 画像
「Sister」は、主人公フィリアの妹ミアに想いを重ねて書き下ろした楽曲だ。作曲および編曲は、星街すいせいの「Stellar Stellar」の作曲などを手掛けるトラックメイカーのTAKU INOUEが担当した。
■デジタルシングル「Sister」
配信リンク：https://tf.lnk.to/Sister
※TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』エンディングテーマ
作詞：WON
作曲：TAKU INOUE
編曲：TAKU INOUE
(VIA / TOY'S FACTORY)
■TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』
・テレ東：4月9日(水)より毎週水曜24:00〜
・テレビ愛知：4月9日(水)より毎週水曜25:30〜
・BS朝日：4月11日(金)より毎週金曜23:00〜
・AT-X：4月10日(木)より毎週木曜23:30〜
※リピート放送：毎週月曜11:30〜／毎週水曜17:30〜
▼配信情報
ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて地上波1週間先行・独占見放題配信決定
4月2日(水)より毎週水曜24:00〜
※配信日時は予告なく変更となる可能性がございます
▼キャスト
フィリア・アデナウアー：石川由依
ミア・アデナウアー：本渡 楓
オスヴァルト・パルナコルタ：佐藤拓也
ユリウス・ジルトニア：天粼滉平
ライハルト・パルナコルタ：立花慎之介
リーナ：徳井青空
レオナルド：成田 剣
ヒマリ：中村カンナ
グレイス・マーティラス：内田 秀
フェルナンド・ジルトニア：興津和幸
ヒルデガルト・アデナウアー：伊藤美紀
ゲオルグ・アデナウアー：伊藤健太郎
コルネリア・アデナウアー：大原さやか
ピエール：村上裕哉
エミリー・マーティラス：村上奈津実
アマンダ・マーティラス：鈴木愛奈
ジェーン・マーティラス：諏訪ななか
アスモデウス：東地宏樹
フィアナ・イースフィル：坂本真綾
▼スタッフ
原作：冬月光輝(オーバーラップノベルスf刊)
キャラクター原案：昌未
原作コミック：綾北まご(「コミックガルド」連載)
監督：渡部 周
シリーズ構成：大知慶一郎
脚本：大知慶一郎、伊神貴世・ハラダサヤカ
キャラクターデザイン・総作画監督：山本周平
美術監督：李 小苗
色彩設計：篠原真理子
CGディレクター：ヨシダ.ミキ
撮影監督：川井朝美
編集：右山章太
音楽：中橋孝晃
音響監督：濱野高年
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：TROYCA
オープニングテーマ：「愛とか。」りりあ。
エンディングテーマ：「Sister」WON
公式サイト：https://kanpekiseijo-anime.com
公式X：https://x.com/kanpekiseijo_pr
©冬月光輝・オーバーラップ/完璧聖女製作委員会
関連リンク
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