■TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』



▼放送情報・テレ東：4月9日(水)より毎週水曜24:00〜・テレビ愛知：4月9日(水)より毎週水曜25:30〜・BS朝日：4月11日(金)より毎週金曜23:00〜・AT-X：4月10日(木)より毎週木曜23:30〜※リピート放送：毎週月曜11:30〜／毎週水曜17:30〜▼配信情報ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて地上波1週間先行・独占見放題配信決定4月2日(水)より毎週水曜24:00〜※配信日時は予告なく変更となる可能性がございます▼キャストフィリア・アデナウアー：石川由依ミア・アデナウアー：本渡 楓オスヴァルト・パルナコルタ：佐藤拓也ユリウス・ジルトニア：天粼滉平ライハルト・パルナコルタ：立花慎之介リーナ：徳井青空レオナルド：成田 剣ヒマリ：中村カンナグレイス・マーティラス：内田 秀フェルナンド・ジルトニア：興津和幸ヒルデガルト・アデナウアー：伊藤美紀ゲオルグ・アデナウアー：伊藤健太郎コルネリア・アデナウアー：大原さやかピエール：村上裕哉エミリー・マーティラス：村上奈津実アマンダ・マーティラス：鈴木愛奈ジェーン・マーティラス：諏訪ななかアスモデウス：東地宏樹フィアナ・イースフィル：坂本真綾▼スタッフ原作：冬月光輝(オーバーラップノベルスf刊)キャラクター原案：昌未原作コミック：綾北まご(「コミックガルド」連載)監督：渡部 周シリーズ構成：大知慶一郎脚本：大知慶一郎、伊神貴世・ハラダサヤカキャラクターデザイン・総作画監督：山本周平美術監督：李 小苗色彩設計：篠原真理子CGディレクター：ヨシダ.ミキ撮影監督：川井朝美編集：右山章太音楽：中橋孝晃音響監督：濱野高年音響制作：マジックカプセルアニメーション制作：TROYCAオープニングテーマ：「愛とか。」りりあ。エンディングテーマ：「Sister」WON公式サイト：https://kanpekiseijo-anime.com公式X：https://x.com/kanpekiseijo_pr©冬月光輝・オーバーラップ/完璧聖女製作委員会