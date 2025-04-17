【「ウマ娘 シンデレラグレイ」19巻】 4月17日 発売 価格：770円

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集英社は、マンガ「ウマ娘 シンデレラグレイ」の19巻を4月17日に発売する。価格は770円。

本作は「週刊ヤングジャンプ」で連載されている「ウマ娘 プリティーダービー」のスピンオフマンガ。“怪物”オグリキャップを主人公としたストーリーが繰り広げられる。

19巻で描かれるのは、グランプリレース・宝塚記念。有マ記念以来の直接対決となるオグリキャップvsイナリワンの幕が上がる。

また、4月6日よりTVアニメの放送も始まっている。

【アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」メインPV】【「ウマ娘 シンデレラグレイ」19巻あらすじ】

グランプリレース・宝塚記念。有マ記念以来の直接対決となるオグリキャップVSイナリワン。上半期の最強決定戦の幕が上がる……！



