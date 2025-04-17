「ウマ娘 シンデレラグレイ」19巻が本日発売！ オグリキャップvsイナリワンの直接対決が開幕4月よりTVアニメが放送中！
【「ウマ娘 シンデレラグレイ」19巻】 4月17日 発売 価格：770円
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集英社は、マンガ「ウマ娘 シンデレラグレイ」の19巻を4月17日に発売する。価格は770円。
本作は「週刊ヤングジャンプ」で連載されている「ウマ娘 プリティーダービー」のスピンオフマンガ。“怪物”オグリキャップを主人公としたストーリーが繰り広げられる。
19巻で描かれるのは、グランプリレース・宝塚記念。有マ記念以来の直接対決となるオグリキャップvsイナリワンの幕が上がる。
また、4月6日よりTVアニメの放送も始まっている。【アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」メインPV】
【「ウマ娘 シンデレラグレイ」19巻あらすじ】
◤ 📚購入者特典📚 ◢|- ウマ娘 シンデレラグレイ公式アカウント (@yj_umaCG) April 11, 2025
📍4月17日(木)発売！！
『#ウマ娘 シンデレラグレイ』19巻
アニメ放送開始を記念して
オグリキャップ&タマモクロス
特製ゆらゆらクリアマーカーを配布‼️
🔽対象店舗はコチラhttps://t.co/E4N763shde#シングレ #ヤンジャン pic.twitter.com/J49zdxezvD
グランプリレース・宝塚記念。有マ記念以来の直接対決となるオグリキャップVSイナリワン。上半期の最強決定戦の幕が上がる……！